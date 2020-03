Lorenzo, 7 anni: “Maestre, diventerò uno ‘scenziato’ per far sparire il Coronavirus”

“Care maestre mi mancate tanto, queste giornate sono lunghe e tristi senza i miei amici. Mi manca la mia classe, il mio cortile (la mensa quella no, non mi manca. Meglio il pranzo della mia mamma). Ho capito che devo impegnarmi per diventare uno scenziato per creare un vagino per fare sparire il Coronavirus. Ciao, mi mancate. Ciao da Lorenzo”.

Lorenzo, 7 anni di Ponteranica, ha scritto questa letterina alle maestre nella quale racconta i giorni a casa senza i compagni. Non nasconde che gli mancano gli amici, il cortile… ma poi giunge ad una conclusione: che si impegnerà per diventare uno “scenziato” e trovare un “vagino” vaccino per sconfiggere il Coronavirus.

Nella sua sincerità che disarma e strappa un sorriso, c’è anche il desiderio di conquistare qualcosa che possa servire all’umanità ed evitare così che, di fronte ad un’epidemia, i bambini debbano restare a casa da scuola.