Lombardia più 113 decessi: “Riduciamo l’attività sociale, unica arma contro il contagio”

“Dobbiamo ridurre la nostra attività sociale. È l’unica arma che abbiamo per combattere il Coronavirus visto che al momento non ci sono farmaci e vaccini”. Lo ricorda con forza l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa domenica 8 marzo.

I numeri sono impietosi, rispetto a sabato: 4189 i positivi al coronavirus (più 769); i ricoverati non in terapia intensiva sono 2017 (più 557); in terapie intensive 339 (più 40); in isolamento domiciliare 756; 550 le persone dimesse guarite (più 26), ma sono cresciuti tantissimo i decessi: 257, più 113. Tutte le vittime hanno più di 77 anni con quadro clinico compromesso, ma in terapia intensiva su 399 il 65% ha più di 65 anni, cioè il 35% ha meno di 65 anni. A Bergamo sono invece 997 i casi: più 236 rispetto al giorno precedente.

Ieri, spiega l’assessore, è stata una giornata importante, delicata, complessa, in serata addirittura convulsa. Gli intensivisti lombardi hanno preso posizione richiamando tutti all’estrema urgenza della situazione.

La serata è stata caratterizzata dalla diffusione della bozza del decreto e poi del decreto.

In serata ci siamo consultati freneticamente con altri governatori nel frattempo abbiamo assistito a scene con un po’ di fibrillazione da parte dei nostri concittadini, frutto forse del fatto che la fuga di notizie li ha messi in allarme.

Poi è stato meglio specificato il contenuto del decreto che consente a tutti coloro che stanno qui di rientrare al domicilio.

L’articolo 1 è chiaro: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita, ma chi deve rientrare in Lombardia può rientrare in maniera tranquilla.

La lettera a) è un forte monito rispetto all’atteggiamento che dev’essere assunto da parte di tutti. Sono consentiti gli spostamenti dal lavoro al proprio domicilio e viceversa, ma dobbiamo ridurre in modo drastico drastico ogni attività sociale. Perché è l’unica arma per combattere il coronavirus.

Non abbiamo farmaci certi, non abbiamo vaccino, l’unica arma è impedire la diffusione del contagio è rimanere a casa o distanti. Abbiamo anche un hastag: #Fermiamoloinsieme. Ma al contempo le attività produttive devono essere ancora preservate, sia negli spostamenti delle persone che delle merci.

Le interpretazioni le dovrà dare il governo che ha scritto il decreto, ma sugli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative è evidente che c’è una forte richiesta a usare lo smart working.

Poi ci sono attività indifferibili: la spesa, la farmacia.

Poi lo sport di base assolutamente vietato

Si chiudono bar e ristoranti dalle 6 alle 18 e nei giorni festivi e prefestivi restano chiusi i centri commerciali e le medie strutture di vendita tranne gli alimentari: non c’è nessuna necessità di correre a fare la spesa, anzi mettersi in coda è il contrario di quello che dobbiamo fare.