Lettera aperta a tutti i parkinsoniani: “Sfruttiamo questo momento critico per migliorarci”

Pubblichiamo un messaggio di Marco Gudo Salvi, presidente della sezione di Bergamo e vicepresidente nazionale di AIP (associazione italiana parkinsoniani), che ha l’intento di non fare sentir soli tutti quei pazienti e i loro familiari che settimanalmente frequentavano le attività del gruppo e che oggi, per via delle restrizioni e per il blocco di tutte le iniziative, sono costretti in casa.

Carissime Amiche e cari Amici

Stiamo vivendo una situazione che mai avrei immaginato di affrontare. Per la malattia di Parkinson noi conosciamo molte cose (come si sviluppa, quali sono le evoluzioni nel tempo, che cure applicare, se e quando intervenire chirurgicamente, ecc. ecc.) mentre per questa nuova malattia conosciamo nulla o pochissimo.

Siamo costretti a fronteggiare un nemico ignoto senza disporre, al momento, di mezzi efficaci (vaccini o farmaci specifici) ma solo con norme igieniche dettate dal buon senso (curare la pulizia delle mani, mantenere distanze di sicurezza, niente baci o abbracci e siamo sollecitati a stare in casa, a non frequentare luoghi pubblici), Tutto questo accompagnato da un’informazione contraddittoria che da un lato ci invita a condurre un’esistenza il più possibile normale e dall’altro continua a inondarci di informazioni sul numero dei contagi e dei decessi.

L’incertezza sulla evoluzione dell’epidemia e sui mezzi per prevenirla e contrastarla ci costringe ad essere molto prudenti e ad adottare decisioni coerenti.

È per questo che, a malincuore, ma seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità, siamo stati costretti a fermare tutte le nostre attività aggregative e terapeutiche (Ginnastica di gruppo, Laboratorio Teatrale, Tango Terapia) abbiamo posticipato l’avvio di nuove iniziative ( Laboratorio di Ceramica , Gruppo di Ascolto per Caregiver) sospeso l’attività informativa che svolgiamo attraverso la segreteria e gli incontri formativi.

Ci tenevo a precisate, che anche se le attività sono ferme, la nostra Associazione continua a essere presente e a perseguire gli obiettivi che ci siamo dati. Dobbiamo mantenere in essere e cercare di sviluppare una rete di collegamenti e di contatto tra di noi. È importante rimanere insieme e non disperdersi perché, come ripeto spesso, insieme si ha più forza nell’affrontare il delicato cammino che la malattia impone, sia ai pazienti che ai famigliari; insieme si possono affrontare meglio le difficoltà che ci circondano avendo la certezza che il sostegno reciproco può rendere la nostra vita un po’ meno difficoltosa.

Dobbiamo sfruttare questo momento critico per cogliere le nostre labilità e cercate di migliorarci.

Un punto dove certamente possiamo e dobbiamo migliorare è la comunicazione tra noi. dobbiamo acquisire padronanza delle nuove tecnologie superare i “ non sono cose per me” , oppure “io sono troppo vecchio per imparare queste cose” , “ sono cose che possono fare solo i ragazzini” ecc,

Pensate, per esempio, alla possibilità di fare una seduta di fisioterapia come quella che normalmente si fa nei nostri gruppi, ma dove non siete in palestra ma siete seduti a casa vostra collegati via internet e vedete in uno schermo o nel vostro televisore la vostra fisioterapista. Lei vede voi e gli altri partecipanti, può parlarvi fornendo le indicazioni del caso. Immaginate anche un gruppo di ascolto per caregiver che al posto di ritrovarsi intorno ad un tavolo discute in videoconferenza.

Qualcuno può giustamente eccepire che così facendo si interrompe il rapporto umano tra le persone, ma questo sarebbe un sistema che all’occorrenza potrebbe essere utilizzato nel caso di sospensione di incontri pubblici, ma anche per essere presenti in caso di impedimenti a muoversi da casa.

Ho voluto scrivere questa lettera e lanciare qualche proposta per farvi sapere che, nonostante le difficoltà, …….. noi ci siamo e per invitarvi a utilizzate l’impedimento a muoversi per riflettere su eventuali punti di miglioramento.

Chiudo lanciando un stimolo , chi volesse formulare riflessioni, lanciare idee, fare proposte o segnalare critiche, può scrivere agli indirizzi info@aipbergamo.it o marco.guido.salvi@gmail.com

Da parte nostra c’è l’impegno di trasmettere il materiale che riceviamo a tutti i soci che ci hanno lascito la propria mail.

Chiudo con una raccomandazione: attenzione alle notizie false (fake news) che girano, per favore non alimentiamo questo canale di disinformazione. Io sono fermamente convinto che situazioni quali quella della diffusione dl coronavirus si possono combattere basandosi sulla conoscenza e sul senso civico delle persone piuttosto con la paura, il pregiudizio e l’ignoranza.

Cordialmente

Marco Gudo Salvi

AIP sez. di Bergamo