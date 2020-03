Illuminato dal senso di responsabilità delle donne: buon 8 Marzo

Oggi è un Otto Marzo diverso da tutti gli Otto Marzo vissuti finora.

E, ammettiamolo senza retorica, le donne ce l’hanno la paura in questa mattina diversa da tutte le altre.

Perché sono madri, figlie compagne, amiche, confidenti.

Ed in questa mattina diversa da tutte le altre si telefoneranno. Si faranno un piantino. Si diranno che passerà e che andrà tutto bene.

Ma lo sappiamo: tutte tutte tutte si sentiranno responsabili.

Perché sanno che se sta bene chi sta loro intorno staranno meglio anche loro.

E allora, col fazzoletto in mano, dopo un bel pianto, si diranno: ce la facciamo tutti o non ce la fa nessuno. E senza divisioni o polemiche si prenderanno il loro fardello di raccomandazioni da somministrare agli altri in dosi massicce.

Che nessuno si salva da solo.

Buona Giornata Internazionale della Donna.