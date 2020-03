Il finale de “La vita promessa” o Malgioglio dalla D’Urso? La tv dell’8 marzo

Per la prima serata in tv, domenica 8 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda l’ultima puntata di “La vita promessa – Parte II”, con Luisa Ranieri, Francesco Arca, Miriam Dalmazio e Giuseppe Spata.

Carmela non riesce ad affidarsi all’amore di Bruno, nonostante lui si dichiari pronto a sposarla. E il ghiaccio tra Alfio e Turi sembra finalmente sciogliersi. Spanò, intanto, grazie ad Angela scopre dove si nasconde Lucky Luciano.

Su Canale5 alle 21.20 spazio a “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti di stasera ci saranno l’ex showgirl Sylvie Lubamba per parlare di Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, con il quale pare abbia avuto un flirt, ma anche Cristiano Malgioglio contro le cinque agguerritissime sfere, Clizia Incorvaia nell’ascensore di Live dove avrà un faccia a faccia con una persona ancora avvolta dal mistero, Luigi Favoloso e la sua presunta nuova fiamma che risponderanno alle accuse choc (ci sarà, forse, anche la madre con Bagera), e infine si parlerà dell’uomo della discordia tra Antonella Elia e Valeria Marini.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di stasera ci sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Enrico Delpini.

Su RaiTre alle 21.20 trasmetterà “PresaDiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona, dal titolo “Terremoto infinito”.

Un viaggio all’interno del cratere del sisma che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. L’area più grande mai colpita da un terremoto, con 49mila sfollati, 388 feriti, 303 morti. A tre anni e mezzo dalla prima scossa un pezzo dell’Italia centrale è ancora in ginocchio e rischia di spopolarsi definitivamente.

Cosa è successo, perché persino le macerie non sono ancora state rimosse del tutto? Perché la ricostruzione non riesce a decollare? E poi, le mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano in che modo vengono tracciate e aggiornate? A PresaDiretta le voci dei più autorevoli geologi e ingegneri sismici italiani che lanciano un grido di allarme: servono mappe più affidabili.

“PresaDiretta” ha attraversato la gigantesca area del cratere del terremoto, quasi 8mila chilometri quadrati, incontrando sindaci, sfollati, tecnici, cittadini e imprese locali e ha raccolto un lungo elenco di problemi ancora irrisolti.

I terremotati vivono sparpagliati tra hotel, casette prefabbricate e container. Il ripristino della viabilità e delle infrastrutture è molto indietro, pur essendo di importanza strategica per il territorio. I cantieri delle case private, non partono. Le imprese e l’economia di tutta l’area sono allo stremo. E infine norme, procedure e burocrazia paralizzano l’intera catena della ricostruzione.

A “PresaDiretta” un reportage sul “Terremoto infinito”, per provare a restituire la speranza a questo importante pezzo del paese.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Il vento del perdono”, con Jennifer Lopez; su Italia1 alle 21.15 “La fabbrica di cioccolato”, con Luca Argentero; su Rai4 alle 21.20 “Veronica”, con Sandra Escacena; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La notte non aspetta”, con Keanu Reeves; su La5 alle 21.10 “Cambiare per amore”, con Ambyr Childers; e su Iris alle 21 “Il grande match”, con Robert De Niro.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone. Andranno in onda quattro episodi intitolati”Dove sono tutti?”, “Non è affar tuo”, “Va solo molto peggio” e “E’ come tornare a casa”. Nel primo, Meredith sta cercando Alex. In ospedale, invece, tutti i medici rendono il primo giorno di Eliza Minnick un inferno. Nel secondo, Maggie riceve una visita inaspettata da sua madre. Al Seattle Grace, intanto, la Bailey cerca di affrontare il boicottaggio di Eliza da parte dei medici. Nel terzo, gli specializzandi sono in attesa delle decisioni che dovrà prendere Eliza. In contemporanea, April passa una turbolenta prima giornata nel suo nuovo ruolo. Nel quarto, Alex si rende conto che in ospedale è cambiato tutto.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Prossima fermata – Australia”. Michael Portillo sale a bordo della leggendaria linea ferroviaria che taglia a metà l’Australia, il Ghan, un treno passeggeri operante tra Adelaide, Alice Springs, e Darwin. Alla Bond Springs Cattle Station, Michael scopre la storia del re del bestiame Sidney Kidman.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; su Real Time alle 20.20 “90 giorni per innamorasi: prima dei 90 giorni” e su Italia2 alle 21.20 il telefilm “The Big Bang theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.