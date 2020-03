Il bel gesto: pizze in dono a medici e infermieri del pronto soccorso di Seriate

Il cuore deve essere a forma di pizza. Non c’è altra spiegazione. Anche per Alessio Rovetta, 36 anni, che con la famiglia gestisce la rinomata Pizzeria 7 Ponti di Cenate Sopra.

È la sera di giovedì 5 marzo quando davanti ai pochi clienti, calati drasticamente per la paura del contagio del Coronavirus, arriva un messaggino sul cellulare di Lorenzo Antali, un giovane che dà una mano in sala in pizzeria e che è volontario in Croce Rossa. “Che succede? – chiede Alessio -. È un delirio, al Pronto Soccorso dell’ospedale sono in difficoltà. Medici e infermieri saltano il turno per aiutare i pazienti che arrivano a Seriate” risponde Lorenzo.

Alessio guarda le formelle degli impasti fermi. In un lampo decide di sfornare una trentina di pizze. Al volo i ragazzi in sala si affrettano a preparare i contenitori di cartone. In fretta partono in auto arrivano al Pronto Soccorso dove donano le pizze.

“Quanto Lorenzo mi ha raccontato che cosa stava succedendo, non ho potuto fare altro che quel che so fare bene: la pizza – racconta Alessio Rovetta – È la prima volta che porto le pizze a domicilio, ma quando sono arrivato e ho visto la dedizione di quei medici e infermieri di fronte all’emergenza, ho capito che era la cosa giusta che potevo fare: la pizza è un piatto che unisce e chiama alla convivialità”.

Alessio è considerato tra i pizzaioli più promettenti in terra orobica: la sua è infatti l’unica pizzeria della provincia a comparire sulle due Guide del Gambero Rosso (Pizzerie d’Italia e Ristoranti d’Italia 2016), oltre a essere presente sul Gatti Massobrio e sul Golosario 2016, che la annovera tra le migliori sette pizzerie d’Italia.

Poi c’è il cuore di Alessio che non è nuovo a gesti di solidarietà. Esattamente un anno fa, quando si scatenò la protesta dei pastori sardi, Alessio con entusiasmo e spirito di solidarietà lanciò l’appello a tutti i pizzaioli di inserire nei menu una o più pizze a base di pecorino o altre eccellenze casearie made in Sardegna. Insomma, non è dimostrato, ma il cuore deve essere a forma di pizza.