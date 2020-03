Don Fausto Resmini in terapia intensiva all’Humanitas Gavazzeni

Don Fausto Resmini è ricoverato in terapia intensiva all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Lo scrive Il Corriere della Sera nelle sue pagine di Bergamo.

Un altro sacerdote (amatissimo) colpito da coronavirus dopo don Davide Rota, il secondo del Patronato San Vincenzo, quella realtà in prima linea da sempre per dare aiuto e rifugio ai più poveri e soli.

Mentre don Davide veniva dimesso, alla clinica cittadina entrava don Fausto, 67 anni, che è stato portato in terapia intensiva in condizioni serie, ma in via di miglioramento.

Non ha contratto il Covid-19 il vescovo Francesco Beschi che si è sottoposto al tampone dopo aver visitato la mensa del patronato prima che don Davide venisse ricoverato