Chiara e la perdita del padre: “Mia mamma, donna forte, sono fiera di lei”

“Cosa c’è di più forte

del cuore umano

che si schianta di continuo

e ancora vive”

-Rupi Kaur

Dietro a certi sorrisi, a certe forze, e a certe bellezze portate dentro, c’è spesso una corsa a ostacoli tracciata su una strada che passa dal dolore, dalla mancanza, dalle difficoltà e dalle paure, e che porta poi a una rinascita, più autentica e gloriosa.

Il sorriso di Chiara per esempio, mentre mi raccontava di come sia cambiata la sua vita dopo la morte del papà Ivan, nel febbraio 2016, era il sorriso di una ragazza diventata donna troppo presto, di chi ha conosciuto a fondo il dolore e ha dovuto affrontarlo un po’ per volta, insieme al fratello Samuele e alla mamma Marianna.

“Abbiamo scoperto che nostro papà era malato quando io ero in terza elementare, però curandosi era riuscito a guarire; poi qualche anno più tardi, quando io ero in terza media, nostra mamma ci disse che tramite alcuni esami i medici avevano trovato un nuovo tumore e che quindi nostro papà avrebbe dovuto ricominciare la terapia”.

Chiara continua: “A dire il vero non ho ricordi molto definiti di quel periodo, è tutto abbastanza sfocato, però ricordo bene che mia mamma si era sdoppiata, stava il più possibile in ospedale con mio papà e poi correva a casa da me e mio fratello, quindi nonostante tutto, faceva anche in modo di prendersi cura di noi”.

Mentre Chiara continuava il racconto, mi colpiva la serenità con cui parlava della sua storia, e perciò le ho chiesto come ne fosse capace.

“Non è che non mi piaccia parlarne”- ha risposto “anzi, mi fa bene ogni tanto. Ho imparato da mia mamma a non sminuire ciò che ci è successo, ma nemmeno a drammatizzarlo più del dovuto; ma penso che dipenda anche dal modo che ognuno ha di reagire al dolore. Non ho mai desiderato di evadere, probabilmente perché mia mamma ha fatto in modo di rendere il dialogo e l’apertura parti fondamentali della nostra nuova quotidianità.

Stimo davvero tanto mia mamma, sono orgogliosa di lei e penso che sia una donna veramente forte; infatti quando qualcuno mi chiede a chi vorrei somigliare da grande, io rispondo che vorrei essere come lei, e avere la sua capacità di affrontare ogni ostacolo che la vita le mette davanti. Mio padre è stato il suo primo e unico amore, erano sposati da 22 anni ma stavano insieme da quando ne avevano 16, perciò non posso immaginare cosa abbia significato perderlo per lei. Nonostante ciò non si è mai fatta piegare dal dolore, e, anzi, ha ricoperto sia il ruolo di mamma sia quello di papà, aiutando me e Samuele a convivere con questa grave mancanza. Intendo questo quando dico che è una donna forte”.

Ed è vero, la mamma di Samuele e di Chiara non è stata e non è una vittima passiva delle circostanze, ma una donna, e una madre, che è stata in grado di rialzarsi, di combattere, di fare i conti con il proprio dolore e di non renderlo protagonista centrale della propria vita e di quella dei suoi figli, che oggi sono ragazzi estroversi, solari e dediti all’aiuto del prossimo.

Così, in questo 8 marzo, ho deciso di riportare la storia di questa famiglia come base per poter celebrare e far presente la resilienza e la tenacia delle donne come Marianna e Chiara, combattive, strenue e coraggiose.