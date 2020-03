Entriamo nel weekend marzolino con un cielo che sembra rasserenato sopra Bergamo e la provincia orobica. La conferma da Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Fine settimana con tempo generalmente stabile sulla Lombardia, grazie a un promontorio anticiclonico in quota in estensione verso l’Italia. Nella giornata di lunedì una rapida perturbazione da nord-ovest attraverserà rapidamente il nord Italia portando però pochi fenomeni, successivamente ritorno dell’alta pressione da ovest con temperature in graduale aumento.

Sabato 7 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata sui settori centro-orientali ma con tendenza a schiarite, poco nuvoloso su ovest regione con banchi di nebbia tra pavese, basso milanese e lodigiano nel primo mattino. Nel pomeriggio e in serata bel tempo ovunque con solo qualche innocuo annuvolamento tra Prealpi e pianura orientale.

Temperature: Minime in lieve calo (1/4°C), massime in aumento (14/17°C).

Domenica 8 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o velato con qualche annuvolamento in mattinata sul mantovano. Dal tardo pomeriggio nuvolosità in aumento a partire da ovest con passaggio a cielo nuvoloso in serata, ma senza piogge.

Temperature: Minime in lieve calo (0/3°C), massime in lieve calo (13/15°C).

Lunedì 9 marzo 2020

Tempo Previsto: Molto nuvoloso in mattinata con qualche debole pioggia sparsa in transito da nord-ovest verso sud-est (deboli nevicate oltre i 1000 metri circa). Nel pomeriggio cielo nuvoloso ma con tendenza a schiarite a partire da Alpi, Prealpi e ovest regione. In serata ampie schiarite ovunque con locali banchi di nebbia in formazione in pianura.

Temperature: Minime in aumento (3/6°C), massime in lieve calo (11/14°C).