Terza Coppa del Mondo per Michela Moioli: “Per i bergamaschi e i miei concittadini di Alzano”

“Dedico a tutti gli italiani, ai bergamaschi e ai miei concittadini di Alzano Lombardo questo risultato”.

Sono queste le prime parole di un’emozionatissima Michela Moioli che nel pomeriggio di sabato 7 marzo si è aggiudicata la terza Coppa del Mondo di snowboard cross.

Grazie al secondo posto a Sierra Nevada la 24enne seriana ha portato a 900 punti il vantaggio sull’australiana Belle Brockhoff, un distacco divenuto incolmabile in vista dell’ultima tappa in programma a Veyssonaz il prossimo 15 marzo.

In grado di gestire al meglio una stagione iniziata lo scorso dicembre, la campionessa olimpica non si è mai fermata conquistando due vittorie e cinque podi in cinque prove disputate.

Nel corso della competizione iberica non sono mancati i momenti di tensione, tuttavia l’attenzione è rimasta alta nonostante l’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro paese e in particolare la città natale della fuoriclasse azzurra.

“Sono venuta sin qui per gareggiare per l’Italia e ho rischiato di non partecipare a queste gare – ha spiegato Moioli dopo l’arrivo -. Mi emoziono fortemente perchè vorrei dire a tutti gli italiani e a tutti i miei amici di tenere duro, la situazione è difficile ma ne verremo fuori”.

La giovane orobica avrà ora la possibilità di prepararsi con più calma alla prossima gara, regalando magari un nuovo successo ai tifosi bergamaschi e non solo.

Foto FISI