Mondiali Juniores di sci di fondo, 4° posto in staffetta per l’Italia di Valentina Maj

Finale scoppiettante e pieno di colpi di scena per la staffetta femminile dei Campionati del Mondo juniores di sci di fondo.

I giudici hanno decretato il successo della Svizzera soltanto dopo il traguardo, comunicando la squalifica della Polonia e della Germania che avevano conquistato i primi due gradini del podio.

Il responso ha arriso anche all’Italia di Valentina Maj che, grazie alla decisione presa nel post-gara, ha avuto modo di risalire dal sesto al quarto posto conclusivo.

Schierata in terza frazione, la 20enne di Schilpario ha contribuito all’ottima prestazione delle compagne di squadra che, in alcuni frangenti, sono apparse in grado di giocarsi una medaglia.

Nel segmento di avvio Nicole Monsorno è riuscita a tener testa al forcing imposto dalla russa Anastasiya Faleeva, distanziando nel finale le altre avversarie e “passando il testimone” a Emilie Jeantet a sei secondi dalla vetta. Nonostante un ritmo più blando, con il passare dei chilometri la giovane valdostana non è riuscita a tenere le code delle rivali, transitando al cambio in settima piazza con 40” secondi dalla testa.

Entrata in azione nello skating, Valentina Maj ha messo in campo subito un’azione rediviva che le ha consentito sia di contenere il ritardo che di recuperare un’importante posizione.

L’ottima prova della figlia d’arte Martina Di Centa ha permesso infine alle azzurre di terminare inizialmente a ridosso della top five, tuttavia l’errore di percorso commesso da polacche e tedesche ha cambiato radicalmente la classifica iridata.