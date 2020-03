L’omaggio a Gianni Morandi o Carlo Conti e Ibra a C’è posta per te? La tv del 7 marzo

Per la prima serata in tv, sabato 7 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda l’ultima puntata di “Una storia da cantare”. La serie di appuntamenti con la migliore musica italiana termina con l’omaggio all’eterno ragazzo di Monghidoro.

I successi di Gianni Morandi, infatti, saranno interpretati dagli artisti invitati sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, dalle canzoni più leggere come “Fatti mandare dalla mamma”, a quelle più impegnative come “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, o anche “Si può dare di più”, brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri. I conduttori Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero faranno da narratori alla storia del musicista raccontata attraverso testimonianze e curiosità di chi nel corso degli anni ha collaborato con lui.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi. Gli ospiti di stasera saranno Carlo Conti e il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Sean Murray, Mark Harmon e Maria Bello. Andrà in onda l’episodio intitolato “Nei panni di un altro”: Bishop, McGee e Torres catalogano le prove come punizione per non aver avvisato il capitano del ritorno di Ziva. Nel frattempo, la squadra indaga sul ritrovamento dei corpi di due veterani senzatetto.

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà la quarta delle otto puntate di “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “I due superpiedi quasi piatti”, con Bud Spencer e Terence Hill; su Italia1 alle 21.15 “Kung fu panda 2”; su La7 alle 21.15 “Albert Nobbs”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Miranda”, con Serena Grandi; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Eredità contesa”, con Paula Schramm; su Iris alle 21 “Il buio nell’anima”, con Jodie Foster; e su Italia2 alle 21.20 “Gremlins 2 – La nuova stirpe”, con Zach Galligan.

Su Rai5 alle 21.15 spazio al teatro con lo spettacolo “… e fuori nevica!”, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande e Nando Paone. Tre fratelli devono spartirsi l’eredità materna: uno di loro ha una malattia mentale e gli altri due potranno avere diritto alla loro “fetta” solo se si prenderanno cura di lui.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”, con Blandine Bellavoire. Andranno in onda due episodi intitolati “Omicidio nell’alta moda” e “Hanno ucciso Babbo Natale”. Nel primo, Alice si fa ingaggiare in un atelier per aiutare Laurence a indagare su un delitto verificatosi in una maison di moda. Nel secondo, un Babbo Natale viene ucciso con un’arma da fuoco in un mercato. Una bimba di sei anni è testimone dell’omicidio, ma adesso Laurence e i suoi devono proteggerla dall’assassino che la insegue.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Narcos: Mexico”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite: e poi”.