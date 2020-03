Il Governo ha deciso. Dopo giorni di pressione, di dubbi e di evidenti problemi, perché la scelta è tutto tranne che semplice, ha decretato (probabilmente in serata sarà reso pubblico il testo) la chiusura della Lombardia e di 11 province da domenica 8 marzo e fino al 3 aprile.

Cosa significa concretamente? Che ci sono forti limitazioni di movimento e non solo per evitare il propagarsi dei contagi da coronavirus, in quest’area particolarmente diffuso.

Nel decreto viene stabilita una “zona di sicurezza” dove sono previste limitazioni strettissime.

Nell’articolo 1 della bozza del nuovo decreto compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

In particolare: sospensione delle attività sciistiche, sospensione di eventi pubblici. Chiusi musei, palestre, piscine, teatri, stop ai concorsi pubblici ad esclusione del personale sanitario. Bar e ristoranti dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa.

Le attività commerciali dovranno rispettare la distanza di un metro per i clienti altrimenti scatterà la sanzione. Se non riescono per motivi strutturali dovranno chiudere.

Divieto di accesso al pronto soccorso, all’hospice.

Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working. Nel decreto c’è un invito a limitare la mobilità interna alle zone di sicurezza.

Il bollettino emesso dall’assessore regionale Giulio Gallera sabato d’altronde non rassicura certo, anzi, e le mappe dello sviluppo del contagio nel giro di pochi giorni inducono a ritenere che tutta la regione sia ormai un focolaio del Covid-19.

Ecco i dati aggiornati ad oggi:

– i casi positivi sono 3.420 (l’incremento elevato rispetto ai 2.612 di ieri è dovuto all’arrivo in blocco di circa 300 tamponi positivi provenienti da Brescia che ieri non erano stati processati).

– i deceduti 154 (ieri erano 135), tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso. L’87% ha più di 75 anni, l’11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64 anni

– i dimessi e trasferiti al domicilio: 524

– in isolamento domiciliare: 722

– in terapia intensiva: 359 (+50 rispetto a ieri)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.661

– i tamponi effettuati: 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi due giorni

Bergamo: 761 sabato, 623 venerdì, 537 giovedì

Brescia: 413/182/155

Como: 23/11/11

Cremona: 562/452/406

Lecco: 35/11/8

Lodi: 811/739/658

MonzaBrianza: 61/20/19

Milano: 361 (di cui 158 a Milano città, ieri erano 119 /267/197

Mantova: 46/32/26

Pavia: 221/180/151

Sondrio: 6/4/4

Varese: 27/23/17