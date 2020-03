È morto a 83 anni l’industriale e filantropo Italo Pilenga

È morto a 83 anni Italo Pilenga, capitano d’industria nel settore tessile. Il decesso, improvviso e inaspettato, è avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo.

Nel 1968 aveva fondato Europizzi, con i soci Luigi Chiappini e Renzo Colombo.

Era molto conosciuto anche per la sua partecipazione e il suo attivismo come bersagliere, è stato Tenente dei Bersaglieri nel 3° Reggimento, e come filantropo in particolare per la comunità di Urgnano.

Pilenga lascia la moglie Ornella e i figli Paolo, Carlo ed Elena. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata ad Urgnano, martedì 10 marzo.