E la Luna (piena) bussò: domenica nelle vostre case, in diretta

Un’iniziativa originale, luminosa, curiosa, che coniuga positività e bellezza in questi tempi che definire difficili sembra un eufemismo, a Bergamo e in tutta la provincia. Eccola.

“A volte un’idea ti si delinea nella mente all’improvviso, e diventa in un attimo chiara, forte, reale. Queste giornate per noi di Yanzi, che viviamo di cultura ed eventi dedicati alle scuole e al grande pubblico, non sono semplici. Abbiamo dovuto annullare iniziative, laboratori, visite, serate d’osservazione. Ma la passione che ci muove da sempre resta immutata. E vogliamo darvi un segno.

Diretta Facebook

In un momento così delicato, così difficile, abbiamo pensato di fare un regalo a ognuno di voi: portarvi a casa la luna. Domenica 8 marzo splenderà in cielo la luna piena. Bella, bellissima. Uno spettacolo. Noi la osserveremo, e condivideremo con voi le magnifiche immagini che il telescopio ci consentirà di ammirare. Chiacchierando insieme.

No, non possiamo farvi venire da noi. Ma verremo noi da voi. In diretta streaming, sulla pagina Facebook de “La Torre del Sole” (@latorredelsole.it). Collegatevi alle 21.30, ci troverete. Nel nostro osservatorio, davanti al telescopio, pronti a spalancarvi, virtualmente, le porte di un luogo affascinante. Un luogo nel quale il piccolissimo si confronta con l’immenso, un luogo capace di farci alzare gli occhi al cielo, di invitarci a guardare oltre, a riempirci il cuore e la mente di bellezza.

Tutto Andrà Bene

Le meraviglie del cielo, lo splendore della luna. Non si portano via i problemi nei quali siamo immersi, non cancellano il Coronavirus. Ma, per un attimo, ci fanno alzare lo sguardo, ci fanno sognare, ci riempiono di cose belle. Sì, ecco, di cose belle. Quelle che ora, più che mai, ci servono. Quelle che non dobbiamo dimenticare di guardare, afferrare, prendere, fare nostre, assaporare. Soprattutto nei momenti più difficili”.

La Torre del Sole

È un parco astronomico tra i più completi d’Italia. Situato a Brembate di Sopra, a pochi chilometri da Bergamo, ha come scopo quello di rendere fruibili le scienze astronomiche al più vasto ed etereogeneo pubblico possibile, favorendo un’attività didattica e divulgativa incentrata sul coinvolgimento attivo degli spettatori. Un approccio innovativo sviluppato attraverso numerose chiavi di lettura che vede coinvolti oltre alle meraviglie dell’Universo anche aspetti legati alla sfera umanistica e artistica.

Yanzi

È un’agenzia creativa che realizza documentari, corporate, video per eventi, live. Usa lo storytelling per ideare strategie social e campagne di comunicazione. Con sede a Bergamo, lavora in tutto il mondo.