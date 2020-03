Da Ranieri a Bennato, spettacoli ed eventi annullati o rinviati

Col protrarsi dell’emergenza Coronavirus continuano a essere annullate o rinviate le iniziative in programma nei prossimi giorni a Bergamo e provincia. Numerosi concerti, spettacoli e incontri slittano a seguito delle nuove disposizioni ministeriali, emanate nella serata di mercoledì 4 marzo per ridurre i rischi di contagio.

Viene rinviata la 42esima edizione di Bergamo Jazz Festival, in programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo. La Fondazione Teatro Donizetti, con il direttore artistico Maria Pia De Vito e tutto lo staff del festival, è già al lavoro per recuperare l’edizione 2020 seppur in forma ridotta, dal 5 al 7 giugno, nello spazio del Lazzaretto per i concerti principali (in caso di maltempo al Creberg Teatro) e in altri luoghi della città per gli eventi collaterali. Prossimamente gli abbonati e coloro che hanno acquistato dei biglietti per il festival riceveranno comunicazioni inerenti la nuova programmazione e l’eventuale modalità di rimborso.

Al teatro Creberg lo spettacolo “Noi. Mille volti e una bugia” di Giuseppe Giacobazzi e il concerto “Peter Pan Rock’n’ Roll Tour 2020” di Edoardo Bennato previsti rispettivamente il 12 e 13 marzo vengono così riprogrammati:

– Giuseppe Giacobazzi mercoledì 13 maggio alle 21;

– Edoardo Bennato mercoledì 20 maggio alle 21.

I biglietti acquistati per le date originarie restano validi per le nuove date.

Non trattandosi di biglietti nominali potranno anche essere ceduti a terzi.

Sabato 7 marzo alle 21 al Cinema teatro Nuovo di Trescore Balneario chiuso al pubblico andrà in scena uno spettacolo che rispetta tutte le disposizioni dei decreti e delle ordinanze e sarà visibile in diretta streaming sul web. In risposta al silenzio culturale per l’attuale situazione e per le norme di sicurezza atte a limitare il contagio da Coronavirus, lo staff del cinema Teatro Nuovo ha trovato artisti, service, registi e operatori in campo digitale, che si attivano gratuitamente per promuovere una serata a porte chiuse, senza pubblico, che rispetta tutte le disposizioni e le misure indicate nelle ordinanze e nei decreti pubblicati, ma godibile attraverso il web.

A presentare la serata sarà il prestigiatore Andrea Calabria, che regalerà anche momenti di magia.

Sul palco saliranno poi due attrici (Elena Borsato e Micaela Vernice) e un chitarrista (Matteo Fumagalli) che proporranno “Nel mondo fragile dei fiori”, presentato il 15 febbraio sempre sul palco del Cinema Teatro di Trescore, seconda data della mini rassegna “Cit. Parole sentite”.

Lo spettacolo è composto da racconti, poesie, giochi di parole e canti per parlare d’amore. Saranno interpretati brani poetici e di prosa, espressioni delle varie declinazioni dell’amore, da quello di coppia a quello tra fratelli. Un percorso nel quale si incontreranno, ad esempio, le poesie di Fernando Pessoa (“Tutte le lettere d’amore sono ridicole”) e Pablo Neruda (“Ti manderò un bacio con il vento”) e gli episodi narrati comicamente da Francesco Piccolo (tratto da “Storie di primogeniti e figli unici”) e Mattia Torre (“I figli invecchiano”). Oltre alla lettura, anche il canto con vari brani, cantautorali o nazionalpopolari tra cui quelli di Alessandro Mannarino, Raphael Gualazzi, Ricchi e poveri e I Giganti.

I tre artisti manterranno un metro di distanza e i tecnici distribuiti per la sala saranno in numero minimo indispensabile (Matteo Cundari, video e diretta web; Giuliano Facchinetti, mixer luci e audio). In teatro ci saranno otto persone (completano il gruppo: Monica Testa, organizzatrice e una persona in aiuto ai tecnici), che agiranno nel totale rispetto dell’ultimo decreto in quanto ritengono fondamentale la tutela della salute di tutti.

La diretta si potrà seguire sul canale Youtube o sulla pagina Facebook del Cinema Teatro Nuovo Trescore Balneario e a divulgare l’iniziativa attraverso gli hashtag #teatrichiusi #culturaaperta #laculturanonsiferma

La quarta edizione del concorso Europeo “Estudiantina Bergamasca” è annullata. Viene mantenuto in calendario il concerto delle orchestre a pizzico del Liceo Musicale e dell’Estudiantina Ensemble Bergamo, già in programma nella rassegna ‘I Lunedì dell’Estudiantina’ sabato 18 aprile alla Sala Europa del Liceo Musicale Secco Suardo.

Sono annullati tutti gli eventi in provincia di Bergamo associati alla XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Saranno riproposti in altra data, secondo quanto sarà comunicato in seguito.

SI ricorda anche che la marcia nazionale di Libera, in programma il 21 marzo 2020 a Palermo, è stata rinviata e prevista per il 24 ottobre 2020.

Con l’emergenza Coronavirus viene sospesa la sfilata di Mezza Quaresima. La storica kermesse, in programma domenica 15 marzo, viene rinviata a nuova data. Unitamente a questa manifestazione, che ogni anno porta a Bergamo tantissime persone, slittano tutti gli eventi che le fanno da corollario, previsti dal 12 al 15 marzo, compreso il rasgament de la Ègia.

Lo annuncia sul suo sito il Ducato di Piazza Pontida, organizzatore dell’iniziativa: “A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica del 4 marzo 2020, si comunica che tutti gli eventi programmati dal Ducato di Piazza Pontida, compresa la Festa di mezza Quaresima, sono sospesi sino al prossimo 3 aprile 2020. Sarà nostra premura tenerVi informati su qualsiasi decisione che si andrà a prendere”.

Compatibilmente con l’evolversi della situazione, potrebbero essere invidiuate nuove date in cui si terranno questi appuntamenti che, per il territorio orobico, rappresentano una tradizione che si perde nel tempo.

Il castello di Malpaga sarà chiuso per tutto il mese di marzo. La decisione è stata presa considerando l’emergenza Coronavirus: secondo quanto previsto dall’ordinanza regionale potrebbe rimanere aperto rispettando misure anti-assembramento ma ha scelto di rimanere chiuso evitare possibili rischi di contagio.

ATB e TEB comunicano che il servizio ridotto di autobus, funicolari e tram viene esteso fino a sabato 14 marzo 2020, a fronte delle disposizioni indicate dalle Autorità in relazione alla proroga della sospensione di ogni attività scolastica.

Il servizio prevede l’applicazione dell’orario del sabato senza corse scolastiche per autobus e funicolari e l’orario feriale non scolastico per i tram.

Si ricorda inoltre che proseguono gli interventi straordinari di sanificazione su tutti i mezzi ATB e TEB in servizio e presso gli uffici aziendali aperti al pubblico: in quest’ultimi sono installati dei dispenser con soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

L’accesso agli uffici aperti al pubblico – l’ATB Point in Largo Porta Nuova e lo sportello di rilascio dei permessi per la sosta in via Monte Gleno – viene limitato a tre persone per volta. I clienti in coda dovranno attendere il proprio turno all’esterno degli uffici.

A bordo dei mezzi è affissa la nota informativa diramata dal Ministero della Salute con i comportamenti da seguire.

Per avere ulteriori informazioni rivolgersi ad ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle 14.30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it