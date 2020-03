Coronavirus: in Bergamasca 623 contagiati, 43 i decessi

Sono alti i numeri dei colpiti da coronavirus in terra bergamasca. Il bollettino regionale a venerdì sera dava cifre in aumento un po’ dappertutto con un totale che arriva a 623 contagiati contro i 537 di giovedì. In aumento anche le vittime “con coronavirus”, che non è detto siano morte “per coronavirus” perché non è dato sapere se avevano altre patologie: in ogni caso i morti positivi al Covid-19 sono 43 contro i 22 di giovedì.

Per decessi e per contagiati la zona di Nembro-Albino-Alzano è quella più colpita. A Nembro sono 7 le vittime, 4 ad Albino, 3 ad Alzano. Due morti anche in città a Bergamo, come a Pradalunga, San Giovanni Bianco, Seriate e Torre Boldone. I morti hanno per lo più un’eta compresa tra i 75 e i novant’anni, con 4 sessantenni.

Circa la positività al virus è ancora Nembro a segnare le cifre più elevate: sono 74 i colpiti; 71 a Bergamo città; 35 ad Alzano; 32 a Zogno; 27 ad Albino; 20 a Villa di Serio; 14 a Seriate; 10 a San Giovanni Bianco; 9 a Fiorano, Gazzaniga, Romano, Torre Boldone e Treviglio; 7 a Dalmine.