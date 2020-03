Coppa del Mondo, a Sierra Nevada secondo posto per Michela Moioli

“Gareggerò per il mio Paese e per la mia città in particolare, che in questi giorni vive nella difficoltà e nell’incertezza”.

E’ questo l’impegno preso da Michela Moioli alla vigilia della prova di Coppa del Mondo in programma a Sierra Nevada, una promessa troppo importante per non esser mantenuta.

Nonostante l’emergenza Coravirus che sta mettendo in ginocchio la provincia di Bergamo e più in generale l’Italia, la 24enne di Alzano Lombardo è scesa in pista con la determinazione che la contraddistingue.

Apparsa in ottima forma sin dalla mattinata di venerdì 6 marzo, la portacolori dell’Esercito ha subito stampato un tempo che le avrebbe permesso di cogliere l’accesso ai quarti, tuttavia le diverse condizioni di vento hanno costretto gli organizzatori a spostare le qualificazioni al giorno successivo.

Nuovamente in grado di superare senza problemi l’ostacolo, la bergamasca si è aggiudicata la batteria dei quarti di finale davanti alla ligure Raffaella Brutto nonostante una caduta che ha coinvolto le atlete.

Nulla da fare invece per Francesca Gallina che, dopo un’ottima partenza, si è dovuto ritirare poco dopo metà gara.

Una brutta uscita dal cancelletto non ha impedito all’orobica di conquistare anche le semifinali al termine di un’accesa sfida con l’australiana Belle Brockhoff, superata per pochi centimetri soltanto al photofinish.

Big final in salita per la fuoriclasse azzurra che, dopo aver subito gli allunghi di Eva Samkova e Belle Brockhoff, è riuscita a rimontare sino alla piazza d’onore alle spalle della francese Chloe Trespeuch.

La trasferta spagnola ha consentito a Michela Moioli di allungare ulteriormente in classifica generale e di presentarsi all’ultimo appuntamento stagionale con 4400 punti, 900 in più dell’oceanica.

A meno di eventuali sorprese, il prossimo 15 marzo l’orobica potrebbe aggiudicarsi la terza coppa di cristallo della carriera.