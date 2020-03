Alzano, “tanta incertezza per virus e zona rossa, ma oggi dirò ‘sì’ al mio Samir”

Questo matrimonio s’ha da fare. E poco importa se sabato mattina in Comune ci saranno pochi, pochissimi intimi. Una decina al massimo, fotografo compreso. Perché Sara e Samir – 37 anni lei, 28 lui, entrambi residenti ad Alzano – a quel ‘sì’ che sognavano da tempo non vogliono proprio rinunciare: non ci sono coronavirus o zona rossa che tengano.

Venerdì sono rimasti col fiato sospeso tutto il giorno. “In attesa di notizie che non sono arrivate – racconta Sara, operatrice sanitaria in una casa di riposo -. Se la zona rossa fosse stata dichiarata ieri, i nostri testimoni non avrebbero nemmeno potuto prender parte alla cerimonia”. Forse sarebbe andata proprio così, visto che le persone che hanno scelto non risiedono nelle zone della Valseriana più colpite dal virus. A quel punto “avremmo dovuto trovare dei sostituti, magari tra i funzionari comunali”.

Una cosa è certa. “Il giorno del nostro matrimonio lo immaginavo diverso – ammette la sposa -. Rinunciare a quasi tutti gli invitati non era esattamente ciò che avevo in mente, ma desidero che in un momento come questo sia comunque il nostro amore a prevalere, non la paura”.

A celebrare il matrimonio con rito civile sarà Giovanna Zanchi, Consigliere comunale ad Alzano. “Si farà alle 11 – conferma -. Non sono emersi problemi a riguardo e cercheremo di rispettare tutte le precauzioni del caso”. Insomma, un’unione che si preannuncia anche un pizzico a distanza: di sicurezza, ovvio.