Tornata la pioggia, e anche un po’ di neve in montagna, vediamo cosa succederà nel weekend ormai alle porte a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Graduale miglioramento del tempo quest’oggi, venerdì, sulla Lombardia, ma con residua instabilità atmosferica a causa di una circolazione ciclonica in quota. Nel fine settimana tempo generalmente stabile grazie alla rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali, con temperature in linea o leggermente al di sopra delle medie del periodo.

Venerdì 6 marzo 2020

Tempo Previsto: Nel primo mattino nuvolosità diffusa tra pianure e aree pedemontane ma con tendenza a schiarite nel corso della mattinata; altrove cielo generalmente poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi e Prealpi con qualche precipitazione sparsa sui settori orientali (deboli nevicate oltre i 1000 metri circa), cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove. In serata qualche piovasco o rovescio sparso in discesa verso bresciano, cremonese e mantovano.

Temperature: Minime stazionarie (2/5°C), massime in aumento (11/14°C).

Sabato 7 marzo 2020

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa sui settori centrali e orientali ma con tendenza a schiarite, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio e in serata bel tempo ovunque.

Temperature: Minime in lieve calo (1/4°C), massime in aumento (14/16°C).

Domenica 8 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori fino al pomeriggio. Tra tardo pomeriggio e sera aumento della nuvolosità a partire da ovest con passaggio a cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime in lieve calo (0/3°C), massime in lieve calo (12/15°C).