Treviglio, abbandonano rifiuti in città: rintracciati e multati

Continua la battaglia del Comune di Treviglio contro gli incivile che abbandonano i rifiuti per strada. Due cittadini sono infatti stati scoperti, dopo una breve indagine, e multati nei giorni scorsi. A comunicarlo è il primo cittadino Juri Imeri.

“Qualche giorno fa – ha spiegato sulla propria pagina Facebook – alcuni cittadini avevano segnalato (purtroppo solo sui social) l’abbandono di ingombranti in via Trento. Grazie a un puntuale lavoro dei nostri agenti della polizia locale siamo riusciti a ‘beccare’ il colpevole, che è stato sanzionato”.

Episodio analogo giovedì 5 marzo: “Stessa sorte per il cittadino che ha abbandonato sacchi neri in via Colleoni: G.Eco e polizia locale – ha comunicato ancora Imeri – sono prontamente intervenuti individuando il trasgressore”.