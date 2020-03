Spazio gioco sospeso: storie e canzoncine de La Casetta nel Parco “traslocano” online

Decreti e ordinanze dettati dall’emergenza Coronavirus hanno sospeso l’attività fisica, nello spazio gioco di via Galgario 6 a Bergamo: la fantasia e la determinazione di Debora e Nadira, educatrici dell’associazioni Giochincorso, non hanno però lasciato i bimbi de “La Casetta nel Parco” senza le classiche letture, laboratori, storielle, filastrocche e canzoncine.

Come? Tramite i canali social.

La Casetta nel Parco è uno spazio gioco che organizza attività per bimbi da 0 a 36 mesi, in condizioni “normali” il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.15 e il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30.

Ma la sosta imposta per ragioni sanitarie ha rivoluzionato l’attività, in questi giorni spostata in toto su Instagram e Facebook. Nelle “storie” di Instagram, in particolare, è nato “Noi per voi”, spazio pensato interamente per il periodo di emergenza che non propone solo giochi e video per i bimbi ma anche preziosi consigli per i genitori.

“Cosa possiamo fare per non allarmare i più piccoli? – scrivono citando le parole del pedagogista Daniele Novara – La prima evidenza è che i bambini e le bambine vivono gli stati emotivi dei loro genitori, vivono il restare a casa come un’esperienza ludica di vacanza. Le comunicazioni dovrebbero essere molto asciutte e limitate: non andranno a scuola per qualche giorno, staranno un po’ a casa, potranno fare dei bellissimi giochi, leggere, incontrare qualche amico. In educazione è sempre meglio comunicare ai figli cosa si farà in una certa situazione piuttosto che dare ‘spiegoni’ eccessivi”.

Poi, ovviamente, tantissimi contenuti dedicati ai più piccoli, per farli sentire alla “Casetta” pur essendo lontani.