Satispay sfonda quota 100mila in Italia: a Bergamo lo usano già 1.250 esercenti

Pagare liberamente dal proprio cellulare, in modo semplice e veloce: sono sempre di più gli utenti che si affidano al servizio di Satispay, metodo di mobile payment basato su un network alternativo alle carte di credito e debito che può essere utilizzato da chiunque abbia un conto corrente bancario per scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica e pagare nei punti vendita ed e-commerce convenzionati.

Un servizio che ha superato il traguardo dei 100mila esercenti aderenti al network e che anche a Bergamo sta prendendo piede: sono infatti 250 quelli che lo mettono a disposizione dei propri clienti in città, 1.250 in tutta la provincia (nella foto il messaggio del panificio Capello di Bergamo ndr). Per loro non sono previsti costi di attivazione o canoni mensili, ma solo una commissione fissa di 20 centesimi per i pagamenti superiori a 10 euro, mentre rimangono netti tutti gli incassi inferiori a quella soglia.

La possibilità di pagare con metodi alternativi è anche quella più consigliata in questi giorni dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha invitato a limitare l’utilizzo di denaro e carte di credito tradizionali in quanto possono catturare batteri e virus, con l’ovvio suggerimento di lavarsi le mani e non portarle al viso dopo aver maneggiato soldi.

Pagamenti rapidi, veloci e sicuri quindi: tutto avviene a distanza, semplicemente selezionando il negozio dalla lista presente in App e inviando il denaro corrispondente alla spesa.