Questore di Bergamo positivo al Coronavirus, ma continua a lavorare da casa

Il questore di Bergamo Maurizio Autriemma postivo al Covid-19. Nella giornata di venerdì è arrivato l’esito del tampone al quale era stato sottposto dopo aver avvertito alcune avvisaglie. L’esito è positivo per il 60enne, arrivato a Bergamo un anno fa..

Il numero uno della questura, fanno sapere da via Noli, in ogni caso è asintomatico, sta bene e sta continuando a lavorare in solamento nel suo ufficio di casa, in questo momento delicato per la città e la provincia bergamasca.

Giovedì era arrivata la conferma della positività anche per il Prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi. Anche le sue condizioni comunque non sembrano preoccupanti, tant’è che è al lavoro dal suo ufficio per coordinare la macchina organizzativa legata all’emergenza.