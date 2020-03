Le richieste di partecipazione già pervenute lo confermano: IVS – Industrial Valve Summit, la più importante fiera internazionale dedicata alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control, è sempre più apprezzata e attesa. Per rispondere alla crescente attenzione e all’entusiasmo degli operatori del settore, la quarta edizione dell’evento, che andrà in scena il 26 e il 27 maggio 2021, potrà accogliere più di 50 stand aggiuntivi nella cornice di un nuovo padiglione da 5.000 metri quadri, che sarà allestito per l’occasione.

La scorsa edizione del summit promosso da Confindustria Bergamo ed Ente Fiera Bergamo ha totalizzato oltre 250 espositori, registrando il tutto esaurito con grande anticipo rispetto la chiusura delle adesioni. Per l’edizione 2021 di Industrial Valve Summit è atteso il 20% in più di espositori, che supereranno quota 300.

IVS, pertanto, porterà la superficie della fiera a 18.000 metri quadri, aumentando del 40% i 13.000 metri quadri che hanno già ospitato la rassegna, e riproporrà un ulteriore padiglione riservato ad eventi e conferenze. I nuovi spazi espositivi faranno da carburante per rafforzare il legame tra gli operatori del settore Oil&Gas e un appuntamento chiave per la valorizzazione dell’intera filiera, che si incontra per intrecciare alleanze e sviluppare competenze tecniche uniche al mondo.

Il bilancio delle adesioni a più di un anno dal quarto appuntamento di Industrial Valve Summit testimonia la rapida ascesa dell’evento. Hanno partecipato all’edizione 2019 più di 250 aziende e quasi 11.000 visitatori, numeri superiori del 35% rispetto alle 8.000 presenze fatte segnare nell’edizione 2017 e triplicati in confronto ai 3.500 accessi registrati nel 2015, anno di esordio per una rassegna radicata sul territorio ma di respiro e vocazione fortemente globali.

La Fiera di Bergamo si conferma palcoscenico dell’evento con il supporto di tutta la provincia orobica, che si conferma cuore pulsante del settore delle valvole e delle soluzioni di controllo del flusso Oil&Gas, sia a livello nazionale che europeo. In un raggio di 100 chilometri da Bergamo risiede infatti il 90% della produzione italiana, che occupa il ruolo di leader a livello continentale. I dati elaborati da Prometeia, società leader negli studi per gli investitori istituzionali, rivelano che l’Italia realizza il 31% della produzione europea, seguita da Germania (26%), Regno Unito (13%) e Francia (11%).

In Italia ha sede una costellazione di oltre 300 aziende operanti nel settore, che occupa 11.000 addetti e crea valore per 3,5 miliardi di euro, confermandosi come una delle eccellenze nascoste del Made in Italy. All’interno del panorama manifatturiero nazionale, settore tra le punte di diamante del Bel Paese, le aziende del comparto sono riconosciute per l’alto valore aggiunto tecnologico e per i costanti e puntuali investimenti in ricerca e sviluppo.

Industrial Valve Summit rappresenta sin dalla sua nascita un asset di promozione del territorio, sia a sostegno delle eccellenze produttive nazionali sia a livello turistico locale. L’edizione 2019 ha registrato un flusso di visitatori provenienti da 60 Paesi diversi e il quarto appuntamento del summit si ripropone come forza di spinta per la promozione di Bergamo e della Lombardia nel mondo.