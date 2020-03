Mondiali Under 23, top 10 sfiorata da Martina Bellini nella mass start in tecnica libera

Prestazione brillante per Martina Bellini ai Campionati del Mondo Under 23 di sci di fondo in corso a Oberwiesenthal.

Nonostante prediliga maggiormente la tecnica classica, la 21enne di Clusone si è messa in luce nella 15 chilometri mass start in skating terminata al tredicesimo posto.

Reduce dalla diciottesima piazza nella 10 chilometri in classico, la giovane seriana ha dovuto impostare una prova all’inseguimento considerando il ritmo imposto sin dall’inizio dalla svedese Ebba Anderson.

Dopo aver sfoltito il gruppo, la 22enne svedese ha attaccato poco dopo il terzo chilometro ampliando progressivamente il proprio vantaggio sul terzetto composto dalle connazionali Moa Lundgren e Emma Ribom e dalla francese Flora Dolci.

In grado di tener sotto controllo il distacco dalle prime inseguitrici, la portacolori dell’Esercito non si è mai persa d’animo e nel corso dell’ultimo giro è rientrata sul gruppo guidato da Anna Comarella in compagnia di Francesca Franchi e Cristina Pittin.

La bagarre finale e l’allungo della cinese Chunxue Chi non hanno consentito all’orobica di rimanere assieme alle connazionali, tagliando il traguardo con 1’58” di ritardo dalla Anderson.

Il risultato ottenuto sulle nevi tedesche conferma la crescita di Martina Bellini che, dopo un inizio di stagione complicato, appare sempre più vicina alla top ten iridata.