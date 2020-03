Il dottor Rizzi: “Turni infiniti ma al Papa Giovanni da 15 giorni nessuno si tira indietro”

“In 15 giorni siamo passati da 0 a oltre 500 casi in provincia di Bergamo: ma nessuno qui si sta tirando indietro, anche di fronte a richieste continue di ore e ore di straordinario”: Marco Rizzi, direttore del reparto di Malattie Infettive all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, lavora senza sosta da due settimane, per far fronte all’emergenza Coronavirus, ma un pensiero lo dedica soprattutto a chi sta lottando fianco a fianco con lui ogni giorno.

Lo ha fatto venerdì mattina, 6 marzo, in collegamento con la trasmissione Agorà di Rai3, dove ha raccontato come gli operatori sanitari stanno vivendo questa situazione.

E per spiegare in sintesi il suo stato d’animo, basta il contenuto di una mail inviata a mezzanotte a tutto il personale: “Cerchiamo di tenere duro”.

“Ci siamo dovuti organizzare – ha raccontato – Riconvertendo di volta in volta pezzi di ospedale, trovando sempre soluzioni alternative per gli altri pazienti. Un percorso di riorganizzazione abbastanza complesso, qui a Bergamo come a San Giovanni Bianco e in un tutta la rete”.

Un lavoro continuo, sempre in evoluzione, che espone il personale anche al rischio contagio: “Qualche rischio, soprattutto in terapia intensiva, c’è. Ma il rischio è soprattutto per la popolazione generale perchè il virus circola ed è ovunque. Lo abbiamo visto all’osepdale di Alzano, dove sono rimasti infettati molti colleghi perchè ancora non si sapeva: oggi invece lo sappiamo e possiamo prestare maggiore attenzione, non serve chissà quale tecnologia ma bastano piccoli accorgimenti e attenzioni. Su turni molto lunghi è comunque difficile, faticoso e stressante mantenere sempre tutte le precauzioni del caso”.

Con la diffusione del virus e il moltiplicarsi dei casi sono ovviamente molti a rivolgersi all’ospedale: “Che sia chiaro a tutti che si valutano e ricoverano per Coronavirus solo le persone con sintomi gravi – precisa il dottor Rizzi – In questo momento dobbiamo essere selettivi, non possiamo pensare di seguire tutti i casi sospetti. Chi è clinicamente grave viene trattato, altrimenti dovremmo rinunciare a curare chi ne ha bisogno”.

Infine il dottor Rizzi ha parlato delle sue sensazioni: “Dico che al Papa Giovanni siamo una grande squadra, io sono solo una delle migliaia di persone che stanno facendo fatica in queste settimane. Ci sono giovani medii e infermieri che stanno facendo cose incredibili, nessuno si tira mai indietro. Quando tutto sarà finito ci rimarrà per sempre questo spirito, ne faremo tesoro per il prossimo problema”.