Fondazione Comunità Bergamasca, raccolta fondi per aiutare la Caritas durante l’emergenza

La Fondazione della Comunità Bergamasca, di intesa con la Caritas Diocesana, avvia da venerdì 6 marzo una raccolta fondi straordinaria per far fronte all’emergenza sociale generata dalla diffusione del coronavirus.

Invitiamo ciascuno a dare il proprio contributo, anche con una piccola donazione, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla Fondazione della Comunità Bergamasca presso Banca Intesa:

IBAN: IT64 D030 6909 6061 0000 0171 968

CAUSALE: #SOSTENIAMOBERGAMO

o con una donazione online collegandosi al sito www.fondazionebergamo.it.

La Fondazione ha definito come obiettivo iniziale di raccolta fondi 100mila euro: al raggiungimento di questo target la Fondazione stessa ha già stanziato la medesima cifra per raddoppiare l’importo.

Tutti i fondi raccolti verranno messi a disposizione di Caritas per le situazioni di maggiore fragilità nella nostra comunità, in particolare due i filoni di intervento sui quali si ritiene prioritario agire: il sostegno agli anziani in condizione di solitudine e isolamento preventivo e il supporto alle famiglie con minori.

“Il nostro è un primo passo – afferma il vicepresidente della Fondazione Enrico Fusi – che vuole sollecitare e attivare la comunità tutta per affrontare insieme l’emergenza che stiamo vivendo. Le azioni che si realizzeranno con il fondo andranno a sostenere le situazioni di maggiore difficoltà sociale che si sono improvvisamente venute a creare e che hanno bisogno della nostra vicinanza”.

Inoltre, per far fronte alle difficoltà di questo periodo, anche Fondazione Cariplo ha già predisposto misure a sostegno del territorio bergamasco per essere ancora una volta a fianco della nostra Fondazione e della sua comunità.

Per informazioni e per effettuare la vostra donazione visitate il sito www.fondazionebergamo.it.