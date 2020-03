Domenica Zanetti-Caserta può saltare: le campane si rifiutano di venire al Nord

Giocare al Nord con l’emergenza Coronavirus? No, grazie. Le atlete della Volalto 2.0 Caserta hanno chiesto alla società di rinunciare alle due trasferte in programma venerdì 6 e domenica 8 marzo che le avrebbero portate a disputare i match contro la Igor Gorgonzola Novara e la Zanetti Bergamo.

Il club, da quanto si apprende, sembra orientato a non presentarsi, come da programma, al fischio d’inizio delle due partite.

“La comunicazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile rende noto che la Volalto 2.0 Caserta ha annunciato formalmente la rinuncia a disputare, su richiesta delle atlete, le gare esterne di campionato contro Igor Gorgonzola Novara e Zanetti Bergamo, in programma rispettivamente venerdì 6 e domenica 8 marzo, chiedendone la disputa in altra data” ha reso noto il club bergamasco nella mattinata di venerdì 6 marzo.

Ora la palla passa alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, che si riunirà al più presto per prendere una decisione.

La partita del Pala Agnelli, in programma per domenica, si sarebbe disputata a porte chiuse, senza tifosi. Per questo le giocatrici casertane non avrebbero rischiato nessun contagio.

Ma, a quanto pare, le restrizioni decise e le rassicurazioni non sono bastate.

Cosa potrebbe succedere? Gli scenari possibili, ad ora, sono due: Caserta potrebbe perdere entrambi i match a tavolino, 3-0, oppure le due partite potrebbero essere rinviate ad altra data (un’opzione, questa, più difficile).