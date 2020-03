Coronavirus, il castello di Malpaga chiude: “Diamo priorità alla salute”

Il castello di Malpaga sarà chiuso per tutto il mese di marzo. La decisione è stata presa considerando l’emergenza Coronavirus: secondo quanto previsto dall’ordinanza regionale potrebbe rimanere aperto rispettando misure anti-assembramento ma ha scelto di rimanere chiuso evitare possibili rischi di contagio.

In una nota gli organizzatori hanno scritto: “Abbiamo riflettuto parecchio in queste ultime ore. Secondo le Direttive Ministeriali possiamo aprire il Castello al pubblico a patto di mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra un visitatore e l’altro. Secondo il parere di tanti medici che si stanno esponendo negli ultimi giorni invece l’unico modo per poter contenere il contagio é stare chiusi in casa. Viste le previsioni meteo favorevoli per questo week end non abbiamo dubbi sul fatto che in tanti verrebbero a trovarci… Questo aspetto ci riempie di gioia, ma da un punto di vista etico ci fa sorgere spontanea una domanda: se i comitati scientifici raccomandano alla popolazione una certa prassi, perché sollecitare la gente ad uscire e quindi ad agire contro le regole del buon senso civico? Questa situazione sta compromettendo parecchio la nostra economia, ma pensiamo che in momenti come questi sia necessario dare la priorità alla salute delle persone. Vogliamo dare il buon esempio e al contempo tutelare i nostri visitatori, evitando di contribuire a diventare dei potenziali luoghi di propagazione del virus”.

“Per questo – prosegue la nota – a malincuore ma convinti dell’iniziativa, vi comunichiamo la decisione di tenere il Castello di Malpaga chiuso per tutto il mese di marzo. Si tratta di fare un grande sacrificio, ma per una buona causa. Ci rivedremo presto con tanto entusiasmo appena la situazione sarà tornata alla normalità!”.

Infine, una raccomandazione: “Abbiate cura di voi e dei vostri cari in questo periodo, cercando di socializzare il meno possibile. È un grande sacrificio ma necessario per la salute dell’intero Paese”.