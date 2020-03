Coronavirus, ambulanti senza bancarelle: “Ai nostri clienti daremo delle mimose”

“I nostri banchi saranno chiusi, ma saremo lo stesso in piazzale Goisis per condividere un gesto di solidarietà con i nostri colleghi e i nostri clienti”. Wilma Signorelli, membro del direttivo di Anva Confesercenti, annuncia l’iniziativa che sabato 7 marzo vedrà protagonisti gli ambulanti del settore non alimentare al mercato dello stadio di Bergamo.

In base alla disposizione regionale dettata dall’emergenza coronavirus non potranno vendere la loro merce, ma hanno deciso di essere presenti lo stesso, per dimostrare che la categoria non si ferma: “È un momento difficile, ma dobbiamo resistere – sottolinea Signorelli -. Accettiamo la decisione della Regione, la priorità in questo momento è la salute pubblica. Prima ancora che lavoratori siamo persone, cittadini. Serve essere responsabili e fare ciascuno la sua parte, nel suo piccolo. Per questo distribuiremo mimose, non solo per la Festa della donna ma più in generale come segno di speranza”.

“Staremo attenti a evitare assembramenti – continua Signorelli -. Niente banco, saremo noi a porgere i fiori alla gente, tenendo la distanza di sicurezza prescritta. Vogliamo dire alla nostra clientela che siamo al loro fianco, in attesa di ritrovarci tutti insieme come sempre. Quando tutto questo finirà riprenderemo a fare il nostro lavoro con più entusiasmo di prima”.

L’iniziativa è stata organizzata con Anva, Fiva e Comap.