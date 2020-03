Boltiere: un’altra settimana di Coronavirus

Come successo la scorsa, anche questa settimana Boltiere ha dovuto imparare a convivere con l’emergenza del “Coronavirus”. Le comunicazioni ufficiali in queste ore si sono susseguite e la diffusione di esse, sottolinea il Sindaco Osvaldo Palazzini, può avvenire soltanto tramite i network ufficiali comunali. Soltanto le notizie pubblicate sul sito web del Comune e sulle pagine social ufficiali sono quelle da prendere a riferimento per la situazione boltierese.

Senza dubbio il virus ha cambiato e sta cambiando il nostro modo di porci gli uni con gli altri. È fondamentale tuttavia non fermare la propria vita, ma adattarsi e dotarsi di tutti gli accorgimenti necessari, che anche gli organi ufficiali dello Stato, ci hanno indicato in queste due settimane.

Secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fino al prossimo 15 Marzo le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Una situazione chiaramente e senza ombra di dubbio difficile per tutte le famiglie interessate, le quali hanno comunque reagito positivamente.

Sempre riferendosi all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio uno degli aspetti più importanti risulta essere quello del divieto di assembramenti di persone. Punto che vale per tutti i luoghi e nei quali si deve mantenere la distanza gli uni con gli altri di almeno un metro. Requisito che i proprietari di attività private con ingresso di pubblico di Boltiere stanno facendo correttamente rispettare.

Attualmente la situazione di Boltiere, come già indicato ieri in una nota del Sindaco Palazzini, risulta essere quella di un caso positivo di “Coronavirus”. L’accertamento del caso e le successive indagini sui contatti di questa persona sono di competenza unica dell’Agenzia di Tutela della Salute della provincia di Bergamo (ATS).

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale vogliono ribadire anche in questa sede la vicinanza a tutti i cittadini di Boltiere che stanno affrontando questa situazione con massima responsabilità.

