Bergamo, anche il prefetto positivo al Coronavirus

Anche il Prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, è risultato positivo al test per il Coronavirus. Lo conferma lei stessa al Corriere della Sera.

Il risultato del test è arrivato giovedì pomeriggio. Le sue condizioni non sembrano tuttavia preoccupanti, tant’è che si è detta al lavoro dal suo ufficio per coordinare la macchina organizzativa legata all’emergenza. A venerdì 6 marzo sono almeno 537 i casi in Bergamasca.