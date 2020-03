Amici, la finale di Italia’s got talent o Fury? La tv del 6 marzo

Per la prima serata in tv, venerdì 6 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle cinque puntate del varietà “La corrida”. Terzo appuntamento con la divertente gara tra concorrenti non professionisti del mondo dello spettacolo. Provenienti da tutta Italia, gli aspiranti artisti vengono presentati sul palco dal padrone di casa Carlo Conti, pronti a presentare al pubblico le loro esibizioni originali. Direttore d’orchestra sarà Pinuccio Pirazzoli.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il talent show “Amici”, condotto da Maria De Filippi. Per Nyv dopo aver cantato Anche Fragile con Elisa arriva Al Bano. Per Jacopo dopo Alessandra Amoroso al primo serale ci sarà Fabrizio Moro. A sorpresa uno dei giudici della commissione esterna, Loredana Bertè, duetterà con Giulia. Mentre il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood affiancherà Gaia.

Stasera non ci saranno solo grandi duetti, oltre le assegnazioni individuali arrivano anche le prove comparate: Gaia vs Nyv Mad World nella versione di Gary Jules; Giulia vs Gaia Piazza Grande di Lucio Dalla e Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante; e per il ballo Nicolai vs Javier: code variazioni classiche.

Su Tv8 alle 21.30 ci sarà la finale di “Italia’s got talent”.

Rai4 alle 21.20 proporrà la visione del film “Fury”, con Brad Pitt. Quasi alla fine della Seconda guerra mondiale, nell’aprile del 1945, mentre gli Alleati completano l’avanzata nel territorio europeo, un agguerrito sergente dell’esercito chiamato Wardaddy (Brad Pitt) è al comando di un carro armato Sherman e di un gruppo di cinque uomini per una pericolosa missione dietro le linee nemiche. In evidente inferiorità numerica e mal equipaggiati, Wardaddy e i suoi uomini devono affrontare ogni avversità nel tentativo di colpire al cuore della Germania nazista.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la quinta e la sesta delle otto puntate della fiction “Il cacciatore – Seconda stagione”, con Edoardo Pesce e Francesco Montanari. Saranno intitolate “Non me ne sono mai andato” e “Diciannove e cinquanta”. Nella prima, la polizia arresta Salvatore, cassiere di Giovanni Brusca. Nella seconda, La caccia a Brusca è alle battute finali.

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposta una nuova puntata di “PresaDiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona, dal titolo “Terremoto infinito”.

Un viaggio all’interno del cratere del sisma che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. L’area più grande mai colpita da un terremoto, con 49mila sfollati, 388 feriti, 303 morti. A tre anni e mezzo dalla prima scossa un pezzo dell’Italia centrale è ancora in ginocchio e rischia di spopolarsi definitivamente. Cosa è successo, perché persino le macerie non sono ancora state rimosse del tutto? Perché la ricostruzione non riesce a decollare?

E poi, le mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano in che modo vengono tracciate e aggiornate? A PresaDiretta le voci dei più autorevoli geologi e ingegneri sismici italiani che lanciano un grido di allarme: servono mappe più affidabili.

“PresaDiretta” ha attraversato la gigantesca area del cratere del terremoto, quasi 8mila chilometri quadrati, incontrando sindaci, sfollati, tecnici, cittadini e imprese locali e ha raccolto un lungo elenco di problemi ancora irrisolti.

I terremotati vivono sparpagliati tra hotel, casette prefabbricate e container. Il ripristino della viabilità e delle infrastrutture è molto indietro, pur essendo di importanza strategica per il territorio. I cantieri delle case private, non partono. Le imprese e l’economia di tutta l’area sono allo stremo. E infine norme, procedure e burocrazia paralizzano l’intera catena della ricostruzione.

A PresaDiretta un reportage sul “Terremoto infinito”, per provare a restituire la speranza a questo importante pezzo del paese.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7 alle 21.15 “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Big Game – Caccia al presidente”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Son de mar”, con Jordi Mollà; su La5 alle 21.10 “Elizabeth”, con Cate Blanchett; su Iris alle 21 “I ponti di Madison county”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.20 “Smiley”, con Caitlin Gerard.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Art night – “Massimo Campigli, nel labirinto dell’anima”, condotto da Alessio Aversa. Un documentario che fa luce sull’arte di un artista che ha messo la figura femminile al centro della sua pittura. “L’uomo che fotografava le donne” – uno dei più grandi fotografi di moda del ‘900, sopravvissuto a due guerre mondiali: Erwin Blumenfeld.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Dana Delany e Jeri Ryan. Andranno in onda due episodi intitolati “Angelo caduto” e “Pelle e ossa”. Nel primo, Kate incontra un affascinante uomo russo e se ne invaghisce. Però, quando una ragazza russa viene trovata uccisa all’hotel dove lui soggiorna, lei inizia a sospettare senza indugi chi sia il colpevole. Nel secondo, Megan e Tommy si occupano della storia di una donna assassinata e gli indizi portano alla sua vicina di casa, che si scopre essere affetta da rabbia.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Cake star – Pasticcerie in sfida”, con Katia Follesa e Damiano Carrara.