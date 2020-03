Addio al cinema San Marco: “Chiudiamo, ringraziamo per gli anni insieme”

Si spengono le luci del San Marco. Questa volta per sempre: lo storico cinema di Bergamo ha comunicato che rimarrà chiuso per cessata attività.

Il messaggio è stato diffuso sulla sua pagina Facebook nella serata di ieri, giovedì 5 marzo, ringraziando gli spettatori per questi anni trascorsi insieme. Apprendendo la notizia, tanti ricorderanno piacevoli momenti: se le poltroncine e le pareti di queste due sale potessero parlare sicuramente racconterebbero tante storie di piacevoli serate trascorse guardando un film in compagnia di amici, di occasioni romantiche fra innamorati, di pomeriggi che riunivano la famiglia davanti al grande schermo e di rassegne dedicate al mondo dell’arte e della musica.

La chiusura ha suscitato un’ondata di tristezza: tante persone hanno espresso il proprio dispiacere commentando il post. C’è chi ricorda che “era bello vedere i film proiettati al San Marco”, chi scrive “tristezza cosmica”, chi ringrazia i gestori per il buon lavoro svolto e chi osserva: “Quando si preferiscono i film dozzinali delle grandi catene ai cinema magari più piccoli, ma con una programmazione di livello, questo è quello che succede”.

Un altro elemento di rammarico è stata la chiusura senza il gran finale, considerando che in questi giorni segnati dall’emergenza Coronavirus l’attività era sospesa per osservare l’ordinanza emanata dalla regione d’intesa con il ministero della salute per ridurre i rischi di contagio.

Da tempo la situazione dei cinema, soprattutto quelli di piccole-medie dimensioni, non era rosea anche per effetto della diffusione dei grandi Multisala. In questi giorni di chiusura forzata il San Marco se n’è andato in silenzio, un silenzio che lascia un grande vuoto a tutti gli amanti del cinema. È una perdita anche per la città perchè viene meno un luogo di ritrovo e un punto di riferimento.

Proprio a due passi giovedì lo storico negozio di abbigliamento Petronio ha iniziato la svendita finale, poi cesserà l’attività