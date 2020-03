Zona rossa, Alzano richiama il Governo: “L’incertezza peggiora la situazione”

Senza polemica, ma con decisione: il sindaco di Alzano Lombardo Camillo Bertocchi richiama il Governo, che nelle ultime ore sta temporeggiando sulla decisione di istituire o meno una nuova zona rossa nel Nord Italia nella media Val Seriana.

Lo ha fatto con una nota pubblicata sul proprio profilo Facebook, che in questi giorni è diventato la principale fonte di informazione della cittadinanza: “Carissimi cittadini, ho sempre tenuto e sempre terrò un atteggiamento di profondo rispetto ed equilibrio, ma proprio per il rispetto che le nostre comunità meritano, non posso mancare di evidenziare al Governo che questa situazione di incertezza e totale assenza di informazione dei comuni sui procedimenti in corso, peggiora ancor di più la nostra situazione – ha scritto -. Mi aspetto di essere contattato quanto prima, per comprendere quelle che sono le riflessioni in corso e poter comunicare a voi cittadini ed alle imprese, i contenuti degli approfondimenti o quanto meno i plausibili tempi di valutazione. La trasparenza, la responsabilità civica e la leale collaborazione istituzionale che sempre garantiremo, deve essere bilaterale. Senza quindi il minimo spirito polemico, faccio richiamo a questi imprescindibili principi di ragionevolezza e rispetto istituzionale. Vi terrò aggiornati cari cittadini, per quanto mi sarà dato la possibilità di fare. A presto alzanesi. Teniamo duro”.

Una decisione, infatti, era attesa nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo, durante la consueta conferenza stampa della Regione Lombardia: l’incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza sembrava lasciar presagire un annuncio in tempi brevi, così come la videochiamata tra Giuseppe Conte e il presidente Attilio Fontana.

Ma in tarda serata è arrivata la notizia dello slittamento del decreto che ha lasciato ancor più nell’incertezza i territori bergamaschi dove si stanno concentrando maggiormente i casi di positività al Covid-19.