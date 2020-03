Zanica, dipendente positivo al Coronavirus: l’azienda sanifica il reparto

Primo caso di Coronavirus per il Gruppo Lamberti, multinazionale italiana che opera nel settore della chimica di specialità: l’azienda mercoledì sera è stata informata dalle autorità sanitarie che un dipendente del proprio stabilimento di Zanica, in malattia da 10 giorni, è risultato positivo al test per COVID-19.

L’azienda ha immediatamente comunicato alle autorità sanitarie i contatti lavorativi da includere nello specifico percorso di sorveglianza sanitaria previsto dall’ATS e rimane a stretto contatto con le autorità locali e sanitari, con l’impegno di mantenere una comunicazione trasparente e tempestiva sulla vicenda.

In ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute, lo stabilimento di Zanica ha immediatamente predisposto la sanificazione dei locali che si stima terminerà nel corso delle prossime ore, durante le quali l’azienda prevede di mantenere operativa l’attività produttiva.

A partire dal 25 febbraio scorso il Comitato di Crisi del Gruppo Lamberti ha adottato a livello internazionale un ampio pacchetto di misure di prevenzione a tutela dei dipendenti e dei loro famigliari e finalizzate ad assicurare la continuità operativa. Tra le misure adottate anche il divieto di trasferta in Italia e tra gli stabilimenti presenti nel nostro Paese.

Lo stabilimento di Zanica è uno degli insediamenti più importanti del Gruppo Lamberti, grazie agli impianti e alle tecnologie di avanguardia di cui dispone. Nello stabilimento si producono specialità chimiche (polimeri naturali e sintetici) che vengono utilizzate come componenti in diverse applicazioni industriali nei settori tessile, cuoio, carta, edilizia, pittura e vernici, estrazioni petrolifere, agricoltura e cosmetica. Lo stabilimento impiega 115 dipendenti e si trova sul confine con il Comune di Urgnano.