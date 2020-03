Sorte: “No alla zona rossa in Bergamasca, si faccia zona arancione”

“L’idea di fare di Bergamo e della sua provincia una zona rossa avrebbe avuto senso 10 giorni fa, nell’ottica di impedire lo spostamento dei cittadini e prevenire così l’ulteriore diffusione del Coronavirus. Oggi una simile decisione sarebbe solo un colpo mortale alla imprese”. Lo dichiara il deputato bergamasco di Cambiamo! Alessandro Sorte.

“Eventualmente – continua – sarebbe bene che il governo riflettesse sull’opportunità di istituire una zona ‘arancione’ che non preveda lo stop alla produzione delle imprese ma che sia più restrittiva, in termini di mobilità e di controlli, rispetto alle zone gialle”.

Ma per l’emergenza in Bergamasca, Sorte ha un’altra proposta: “Non può esistere ripresa economica senza il contenimento del Coronavirus. In attesa dei primi stanziamenti economici da parte del Governo, e nella consapevolezza che servono molto più dei 3,6 miliardi di euro ipotizzati, dobbiamo perciò attenerci alle regole e irrigidirle. Questo virus cambierà inevitabilmente, per alcuni mesi, il nostro stile di vita. Per questo è necessario che indossare le mascherine diventi obbligatorio come il casco in moto”.