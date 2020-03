Seriate, la Polizia locale non fa sconti: in un anno sanzioni per 91mila euro

Presidio del territorio e sicurezza stradale: si muove lungo questo binario l’attività della Polizia locale di Seriate. In coordinamento con le altre forze di Polizia, nel 2019 sono stati incrementati i controlli sul territorio per garantire la sicurezza urbana, il rispetto delle norme per la convivenza civile, la vivibilità del territorio, il miglioramento della qualità dell’ambiente e la sicurezza in tema di viabilità.

“La Polizia locale svolge un’attività di presidio del territorio in funzione preventiva, per contrastare reati e illeciti – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Ma nello stesso tempo svolge anche una funzione di ascolto delle istanze dei cittadini. All’ordinaria attività programmata per garantire la sicurezza urbana e stradale, vengono infatti aggiunti ulteriori interventi in base alle richieste dei seriatesi”.

Per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità, che rappresentano una minaccia costante alla sicurezza dei cittadini, fenomeni di disturbo della quiete pubblica e il mancato rispetto dei regolamenti per fruire correttamente dei parchi, tra marzo e settembre sono stati eseguiti, anche in borghese, 24 pattugliamenti nel centro storico e 120 nelle aree verdi della città, con particolare attenzione nelle Oasi verdi 1 e 2, nelle zone San Giuseppe, Serena, Risveglio e Cassinone.

“L’Amministrazione comunale è sempre impegnata a garantire la sicurezza urbana della città, sapendo che incide sulla qualità di vita dei cittadini – ha sottolineato il comandante della Polizia locale, Giovanni Vinciguerra -. I pattugliamenti nelle aree verdi, nel centro storico, in piazza Garibaldini e nel sottopasso ferroviario, alcuni eseguiti a seguito delle indicazioni dei cittadini, hanno avuto un notevole impatto sulla percezione della sicurezza e di deterrenza per episodi di spaccio, soprattutto nelle aree verdi decentrate.

A questo si aggiunge il rispetto delle norme di condotta e convivenza civile, grazie ai presidi nei parchi, che continueranno anche quest’anno, con particolare attenzione verso i proprietari dei cani, per evitare l’adozione di comportamenti contrari alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, quali l’uso del guinzaglio e la raccolta delle deiezioni dei loro animali. Il controllo del territorio da parte degli agenti diventa un’occasione anche di ascolto delle istanze dei cittadini”.

In tema di sicurezza stradale si è riscontrato un aumento di comportamenti di guida a rischio, il che fa prospettare l’attivazione, per l’anno in corso, di un piano di sicurezza per contrastare l’incidentalità.

“Come indicato dalla Prefettura è necessario limitare le sempre più frequenti cause di incidenti gravissimi, quali l’eccessiva velocità, l’abuso dell’alcol l’uso del cellulare alla guida, l’omissione delle cinture di sicurezza, l’abuso delle soste riservate ai disabili e gli abusi sulla guida dei mezzi pesanti – continua Vinciguerra -. Per far questo si sta pensando di implementare i controlli su strada, anche in collaborazione con le altre forze di Polizia dello Stato”.

Lo scorso anno per prevenire e contrastare le principali cause di incidenti stradali, sono stati eseguiti 27 servizi di rilevamento della velocità con autovelox, 12 controlli di veicoli per autotrasporto, per il rispetto dei tempi di guida, 25 controlli per abusi della sosta disabili, oltre a quelli su chiamata, da cui sono scaturite 310 sanzioni, per un importo di 26mila euro, 12 servizi di intervento con foto trappole nell’area ospedaliera, con conseguente emissione di 164 sanzioni, per il mancato rispetto della svolta a destra, per un importo di 7mila euro, 12 appostamenti contro gravi violazioni, che hanno prodotto 37 sanzioni per omessa assicurazione e 125 multe per omessa revisione, per un importo pari a 58mila euro.