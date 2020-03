Scuole chiuse a lungo: bel problema… che forse ci porterà nell’era moderna

Quali saranno le conseguenze della chiusura delle scuole per altre due settimane? Lo abbiamo chiesto al “nostro” prof Marco Cimmino, docente di italiano e storia all’Istituto Tecnico Statale Giacomo Quarenghi di Bergamo.

“Tra un palleggio e l’altro, una smorzata e uno smash, tra decreti e smentite, le scuole di tutta Italia chiuderanno fino a metà Marzo: due settimane che, per Bergamo e provincia, diventerebbero tre, dato che le nostre scuole sono chiuse già dal 24 febbraio.

È una bella fetta di anno scolastico!

Calcolate che, per avere validità, un anno scolastico deve superare i duecento giorni, al netto di ferie, scioperi e ponti vari: la calamità naturale, per la verità, non era contemplata, ma tant’è.

Da un punto di vista formale, credo non ci sia da preoccuparsi eccessivamente: in un modo o nell’altro le cose si sistemeranno, come sempre si sono sistemate.

Il punto critico è, piuttosto, quello sostanziale: gli studenti, dopo tanto tempo a casa, faticheranno ad ingranare e gli insegnanti dovranno fare i salti mortali, tra verifiche, interrogazioni e spiegazioni, per rimettersi in pari.

E fosse solo quello: oltre al fattore psicologico e a quello operativo, ci troviamo di fronte anche a un serio problema di calendarizzazione.

Perché ci sono gli esami, i corsi di recupero, i debiti: la coperta da una parte o dall’altra risulterà, per forza di cose, un po’ corta.

Insomma, questo coronavirus sta procurando alla scuola italiana dei begli impicci: come se non bastasse il dramma sanitario ed economico.

Però, va detto che, da un danno, alla fine, potrebbe derivare anche qualche beneficio: ad esempio, una brusca accelerata nel processo di digitalizzazione.

In questi giorni, tutti gli istituti, per necessità, si stanno dotando di strumenti per la didattica a distanza e per le aule virtuali: è una cosa che alcune scuole hanno già avviato e in cui i docenti e gli studenti si stanno impratichendo, ma anche i plessi che erano praticamente a zero, di riffa o di raffa, adesso si stanno dando una bella mossa.

Il coronavirus è un generoso aiuto alla scuola digitale, dunque.

In definitiva, perciò, anche se la situazione è seria, non dobbiamo vedere il futuro completamente nero: abbiamo certamente un problema primario tale da porre tutti gli altri in secondo piano, che è quello del contenimento e del regresso del contagio.

Inutile, al momento, polemizzare sul latte versato: questa è la situazione.

Di qui, derivano mille altri problemi, importanti ma secondari, tra cui quello scolastico. Con lezioni in streaming, compiti a distanza, materiali didattici in aule virtuali, si potrà limitare il danno: va da sé che non sarà la stessa cosa, ma, perlomeno, manterremo viva la scuola.

Infine, ne usciremo un po’ ammaccati, ma più forti e più attrezzati, più moderni e, si spera, un po’ meno fumacchiosi nella didattica.

Proprio come si esce, di solito, da una qualunque influenza: più sani di prima”.