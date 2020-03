Ricoverato a Milano per Coronavirus, Brignano piange l’ex sindaco

Brignano è in lutto per la morte dell’ex sindaco Valerio Moro, scomparso nel pomeriggio di giovedì 5 marzo all’età di 67 anni. Da alcuni giorni era ricoverato a Milano ed era risultato positivo al test per il Coronavirus.

Era stato sindaco per la Lega Nord dal 2009 al 2014. “Sono molto dispiaciuto – ha commentato su Facebook il deputato brignanese Alessandro Sorte -. Un brava persona che ci lascia troppo presto. Un amministratore serio e preparato che ha lavorato intensamente nei suoi cinque anni di mandato per il nostro comune”.