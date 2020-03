Processo sui rifiuti alla Selca: il pm chiede l’assoluzione immediata

Inattesa, dopo le indagini sfociate nel rinvio a giudizio, alla prima udienza del processo è arrivata la richiesta del pubblico ministero Mauro Tenaglia di assolvere il proprietario e i tre amministratori della Selca, azienda della Valcamonica fallita nel 2010.

Gli imputati bergamaschi e bresciani, Flavio Bettoni, Michele Carta Mantiglia, Piergiorgio Bosio ed Ettore Vacchina sono accusati di non aver rimosso i rifiuti inquinanti, così come richiesto da Comune e provincia. Lo stesso pm, ha però chiesto l’assoluzione immediata perché il fatto non sussiste al giudice Maria Chiara Minazzato.

Secondo la pubblica accusa la Selca avrebbe dovuto adempiere a un’ordinanza del Comune di Berzo Demo (su cui si trovava la fabbrica) e della Provincia di Brescia, smaltendo 37mila metri cubi di rifiuti pericolosi non trattati che si trovano all’interno dello stabilimento fallito: il mancato rispetto di queste prescrizioni avrebbe contribuito all’inquinamento ambientale di Forno Allione.

Ora la richiesta di assoluzione, che il giudice valuterà e a cui risponderà nell’udienza convocata a giugno