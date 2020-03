Pisogne abbraccia l’arte: nasce la competizione “Acqua in tutte le sue forme”

Da sempre l’arte rappresenta per l’Italia uno dei motori trainanti del paese, un modo per coinvolgere le persone e farle interfacciare con diverse tematiche attraverso un importante scambio di idee e giudizi.

Partendo proprio da questo presupposto il comune di Pisogne, sul lago d’Iseo, ha organizzato, per domenica 7 giugno 2020, una competizione artistica che vedrà la centralità dell’ambiente come tematica fondamentale, concentrandosi sull’elemento dell’acqua.

Il titolo della competizione è “Acqua in tutte le sue forme” e rappresenta una bella opportunità per permettere a chiunque, giovani e non solo, di mettersi in gioco, non solo per osservare opere artistiche di varie tipologie, ma per realizzarle mostrando al paese la propria visione del tema attingendo dal mondo artistico.

Tutte le forme di partecipazioni sono ben accette, vagando dalla fotografia, ai video, fino ad arrivare a quadri o sculture. L’importante voce di giudizio in questa competizione sarà rappresentata da Cristina Giopp, famosa storica d’arte e autrice di “The girl in the gallery”, un profilo Instagram che le ha permesso di divulgare l’arte utilizzando la piattaforma social come vetrina per i grandi artisti.

“Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale” diceva Proust, quindi se siete dei giovani artisti che vogliono mettersi in gioco, questa potrebbe essere la vostra opportunità. Siate originali e fate dell’arte la vostra miglior arma.

Per ulteriori informazioni mostraitinera2020@libero.it