Osando, solo così si vincono le sfide della vita

Buongiorno e buon giovedì amici!

Come state? Siamo quasi in Primavera, tempo di risvegli e di giorni che si allungano, con più calore e più luce, che meraviglia! Tempo di cambiamenti dunque, con la prospettiva di nuovi luminosi traguardi, in barba alla tranquillità forzata di queste recenti settimane di immobilismo a causa anche coronavirus… Che ne dite di affrontare con rinnovata energia queste nuove giornate?

Basta guardarsi in giro per rendersi conto di quanta voglia di rinascita ci sia ovunque, non solo nella natura che riprende a fiorire con nuove gemme e profumati boccioli ma anche negli sguardi delle persone che iniziano di nuovo a uscire, a fare progetti, a credere nelle loro potenzialità.

La prima domanda di oggi è pertanto la seguente: COSA FA LA DIFFERENZA NEI RISULTATI DELLE PERSONE?

Secondo voi da cosa dipende? Cosa produce risultati positivi o negativi nella vita di ognuno di noi? Fortuna, denaro, successo, determinazione, costanza, impegno?

La verità è che non esiste un’unica ricetta. La nostra vita è un insieme di componenti, alcune indipendenti dalla nostra volontà, che creano un mix di situazioni che poi determinano la realtà che viviamo tutti i giorni. Ci sono persone ricchissime e famose che non sono felici e sconosciuti uomini e donne che donano quel poco che hanno con amore contribuendo a trasformare per sempre le vite di coloro che incrociano lungo la strada.

Tutti concetti che conosciamo molto bene, che sappiamo da sempre ma che, evidentemente, fino ad ora non abbiamo esaminato con la dovuta attenzione. Se siamo arrivati al punto in cui non siamo più disposti ad accettare ciò che la vita ci propone e ci siamo resi conto che esiste qualcosa, che non riusciamo magari chiaramente a definire, ma che SAPPIAMO non ci fa stare bene, allora è arrivato il momento di cambiare.

CAMBIARE COSA ESATTAMENTE? Ottima domanda.

Abbiamo già visto in precedenza che ciò che otteniamo è il risultato di ciò che facciamo. Ogni azione determina una reazione ben precisa. Ne consegue che se vogliamo cambiare i risultati che otteniamo ogni giorno DOBBIAMO CAMBIARE NOI PER PRIMI.

Modificare l’innata mentalità che induce la maggior parte delle persone a giocare per esempio sempre in difesa, sempre in bilico tra il dubbio di non farcela e quello di “non essere portati”. Perché spesso partiamo già con l’idea di non voler ambire a qualcosa di più gratificante? Perché non ci spingiamo in avanti cercando il vero benessere? Che cosa significa realmente benessere? Ce l’abbiamo chiaro, nella nostra mente, cosa rappresenta per ognuno di noi?

Per qualcuno potrebbe essere ad esempio la stabilità economica, per altri la certezza di un lavoro a tempo indeterminato, per altri la sicurezza di non essere soli ma avere l’appoggio di una famiglia o degli amici. Dipende, da svariati fattori, perché ognuno di noi non è l’altro, è una PERSONA, unica e speciale, con tutta una serie di abitudini, certezze, dubbi e paure che la contraddistinguono.

Proprio per questo, è importante fare chiarezza. Per molte persone il ben-essere è l’esatto opposto del mal-essere. Queste persone confondono il non stare male con lo stare bene. Per loro non avere malanni fisici significa stare bene a livello fisico, non litigare con il proprio partner significa benessere a livello di coppia, non avere debiti significa benessere finanziario e così via.

Per me non è proprio così! Sono concetti veramente differenti, io voglio parlare di benessere vero, quello che ci fa sentire pienamente soddisfatti di noi, della nostra vita, voglio parlarvi di questo perché da qui può partire tutto, anche il successo professionale ed economico.

In questo preciso istante della giornata, proprio ora mentre state leggendo, come vi sentite emozionalmente? Che stato d’animo state provando? Rabbia, frustrazione, impotenza? Noia, tristezza, apatia? Oppure vi sentite carichi, innamorati, tremendamente felici?

O magari un po’ così, né particolarmente giù né particolarmente felici, in altre parole vi sentite NORMALI? Imparate a riconoscere le vostre emozioni. Non stare male non significa necessariamente stare bene. Spesso ci accontentiamo di non perdere, questa è la verità.

Ma non perdere non significa vincere. In alcuni momenti ci possiamo accontentare di un pareggio, ma sono solo momenti transitori nella grande partita che stiamo giocando. Il nostro successo personale si può creare soltanto OSANDO e VOLENDO VINCERE le sfide della vita. Non siamo qui a parare le circostanze che incontriamo durante il gioco. La vita è una partita da giocare in attacco, in anticipo.

Il punto di partenza è proprio questo: OSARE alzare i nostri standard, non rassegnarsi a prendere ciò che arriva ma costruirsi, passo dopo passo, il proprio destino.

E come ogni partita, questa va preparata accuratamente: c’è il momento in cui vanno predisposte le STRATEGIE, un momento in cui dobbiamo ALLENARCI, utilizzando TUTTE LE NOSTRE RISORSE AL MASSIMO, ed infine c’è il momento in cui dobbiamo scendere in campo e mettercela tutta.

Ci sono volte in cui vinciamo, altre no. Anche questo è parte del gioco. Va messo in preventivo. Ma quando mettiamo in gioco tutto noi stessi, senza risparmiarci niente, arrivando alla fine sapendo di avercela veramente messa tutta, sono poche le volte in cui la vita non ci ripaga per il nostro impegno.

La prossima volta parleremo proprio di questo, di STRATEGIE.