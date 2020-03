“Non chiudiamoci in casa: trasformiamo la paura in opportunità”

Stiamo vivendo giornate difficili ma non dobbiamo darci per vinti. Ci troviamo in un periodo particolare, segnato all’emergenza Coronavirus, che ha fatto esplodere le fragilità presenti in ognuno di noi e nella nostra società.

In un’atmosfera surreale, scandita da continui aggiornamenti sulla diffusione del virus, la paura ha preso il sopravvento, come testimoniano gli scaffali dei supermercati, svuotati in poche ore come se fossimo in procinto di una guerra. Al tempo stesso, le persone si sono rintanate in casa ed escono il meno possibile, le strade delle nostre città e dei nostri paesi si sono svuotate così come negozi, bar e ristoranti.

Per ridurre il rischio di contagi, le ordinanze emanate dalla Regione d’intesa con il ministero della salute hanno sospeso tutte le attività culturali e ricreative, chiuso cinema e teatri, fermato le manifestazioni sportive e aggregative. Inoltre, viene raccomandato di rimanere a un metro di distanza da chi ci è vicino, di evitare abbracci e strette di mano per salutare le persone.

La prevenzione è fondamentale e bisogna prestare attenzione in ogni momento della nostra giornata senza rinunciare a vivere… riscoprendo la bellezza di stare all’aria aperta, facendo qualche passeggiata nel verde e tenendosi in forma, ritagliando del tempo per se stessi.

Seguendo l’esempio di Scott: “Niente abbracci, niente strette di mano e tante limitazioni alle manifestazioni sportive. Abbiamo solo una risposta a tutto questo. Guardarsi sempre negli occhi e continuare ad essere se stessi con una dose di prudenza in più”.