La direttrice del Papa Giovanni positiva al virus: “Sono serena, conto di tornare presto”

“Voglio ringraziare tutti quelli che oggi mi hanno contattato o che hanno chiesto mie notizie. Sono serena e continuo da casa a seguire da vicino la mia ASST e i momenti di videoconferenza e confronto con Regione Lombardia”. Così la direttrice dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Maria Beatrice Stasi, risultata positiva al Coronavirus mercoledì 4 dicembre.

“Ho letto la notizia che Newsweek colloca l’ospedale di Bergamo tra i primi in Italia, lo cito come ulteriore forma di ringraziamento per tutti i miei operatori che stanno dando, anche in questo caso, la miglior risposta possibile ai cittadini e spero di poter essere presto, anche fisicamente, accanto a loro”.