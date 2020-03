Le previsioni del tempo su Bergamo e la provincia orobica con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tempo in peggioramento oggi, giovedì, sulla Lombardia, a causa di una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia e in rapido movimento verso est. Nella giornata di venerdì condizioni di tempo variabile per la presenza di una circolazione ciclonica in quota, mentre nel corso del fine settimana tempo più stabile grazie alla rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali, in un contesto di temperature generalmente in media per il periodo.

Giovedì 5 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque, con residue schiarite all’alba sui settori orientali. Da metà/tardo mattino deboli piogge sparse su Alpi, Prealpi e pianura occidentale. Nel pomeriggio fenomeni isolati sui settori orientali, precipitazioni diffuse sui quelli centro-occidentali con deboli nevicate mediamente oltre i 600-900 metri. In serata precipitazioni in intensificazione e in estensione a tutta la regione, con quota neve in calo a 500-800 metri (nelle vallate alpine, varesotto e comasco brevi fasi di neve possibili fin sui 300-400 metri in questa fase).

Temperature: Minime stazionarie (1/4°C), massime in calo (7/10°C).

Venerdì 6 marzo 2020

Tempo Previsto: Nuvolosità sparsa nella prima parte della mattinata ma con tendenza a schiarite specie sui settori di pianura. Nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso in pianura con qualche schiarita alternata ad annuvolamenti; maggiore nuvolosità su Alpi e Prealpi con qualche piovasco o rovescio sui settori orientali, in discesa verso la pianura orientale in serata. Quota neve intorno a 800-1000 metri.

Temperature: Minime in lieve aumento (3/5°C), massime in aumento (11/14°C).

Sabato 7 marzo 2020

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa sui settori centro-orientali, ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente poco nuvoloso, con solo qualche annuvolamento in transito in quota.

Temperature: Minime in lieve calo (1/4°C), massime in lieve aumento (13/16°C).