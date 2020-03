Il diavolo veste Prada, Le Iene o Carol? La tv del 5 marzo

Per la prima serata in tv, giovedì 5 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo 12”, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Verrà proposto l’episodio intitolato “Non dire falsa testimonianza”: a Spoleto viene ritrovata una donna in fin di vita. La figlia sostiene di sapere chi sia il colpevole: don Matteo, che è suo padre. Tutti in paese sono increduli, il capitano Anna Olivieri e il maresciallo Cecchini cominciano a indagare non credendo affatto alla versione della ragazza. Intanto, arriva la zia di Cecchini, una suora missionaria, che pensa, in seguito una bugia, che il nipote sia un sacerdote. Invece, Anna non sa scegliere tra Sergio e Marco.

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposta la visione del film “Il diavolo veste Prada”, con Anne Hathaway. La volubile e crudele Miranda Priestly è un mito della moda: dirige la rivista più venduta e prestigiosa a livello internazionale, “Runaway”. Andrea Sachs, ventitreenne che sogna di diventare scrittrice, accetta di lavorare per lei in cambio di una futura raccomandazione…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda il film “Carol”, con Cate Blanchett. New York, 1952. Carol è una donna elegante, sofisticata, ricca e sposata. Therese, invece, si è appena affacciata al mondo, sicura di chi vuole essere. Un incontro casuale in un grande magazzino di Manhattan fa nascere una straordinaria amicizia tra le due donne. Alle prese con un divorzio complicato e una dura battaglia per la custodia della figlia, Carol rimane come ipnotizzata da Therese e dalla sua misteriosa bellezza e, trovandosi sola il giorno di Natale, la invita a fuggire con lei in un viaggio nel cuore dell’America. Durante la magica avventura, le due finiranno irrimediabilmente per innamorarsi e, in nome dell’amore, Carol è pronta a rischiare ogni cosa, sfidando le convenzioni della società.

Su Italia1 alle 21.20 “Le Iene show”, con Giulio Golia, Filippo Roma, Matteo Viviani, Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “90 minuti in paradiso”, con Hayden Christensen; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Universal Soldier – Il giorno del giudizio”, con Jean-Claude Van Damme; su La5 alle 21.10 “Guida per la felicità”, con Ben Kingsley; su Iris alle 21 “Behind enemy lines – Dietro le linee nemiche”, con Owen Wilson; e su Italia2 alle 21.20 “Parto col folle”, con Robert Downey Jr.

Spazio all’opera su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Les Vepres Siciliennes – I vespri siciliani”. L’opera di apertura della stagione lirica del teatro dell’Opera di Roma. Sul podio il maestro Daniele Gatti. Le scenografie sono state affidate a Richard Peduzzi. Nel cast Osborn, Frontali, Mantegna e Pertusi. La regia è di Valentina Carrasco.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kevin Mckidd. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Perchè cercare di cambiare adesso”, “La sala dove tutto accade”, “Non hai fatto niente” e “Puoi guardare (ma è meglio non toccare)”. Nel primo, un arrivo inaspettato in ospedale crea problemi ai medici. Nel frattempo, Amelia e Owen portano la loro vita privata al lavoro. Nel secondo, un intervento chirurgico ricorda a Meredith, Richard, Owen e Stephanie vecchi e dolorosi ricordi. Nel terzo, Alex deve prendere una decisione fondamentale per il suo futuro, dal momento che rischia di finire in carcere. Nel quarto, la Bailey, insieme ad Arizona e a Jo, si reca in una prigione femminile per visitare una giovane minorenne con una gravidanza a rischio.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 20.35 il telefilm “Criminal minds”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Rivelo”, con Lorella Boccia.