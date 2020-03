Coronavirus, l’appello di Gallera: “Servono 500 medici e mille infermieri in più”

Continuiamo ad acquistare i presidi sanitari necessari a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ma nei nostri ospedali sono necessari almeno 500 medici e 1000 infermieri in più: questo il succo del messaggio pubblicato poco prima delle 13 di giovedì 5 marzo dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

In un video di un minuto sui propri profili social, Gallera ha informato di quanto sta facendo il Pirellone: “Negli ultimi giorni abbiamo recuperato 103 posti letto di terapia intensiva e altri 50 verranno preparati nei prossimi giorni. Abbiamo acquistato 507 cpap, caschetti che assistono la respirazione, e ben 80 respiratori”.

“Ma il vero problema è il personale – continua – abbiamo stimato una necessità di 500 medici e mille infermieri. Abbiamo bisogno di norme che ci consentano di assumere in maniera flessibile e diretta. Contenti che il governo stia anticipando le lauree dei corsi in infermieristica, così dai prossimi giorni avremo 315 infermieri pronti a essere inseriti nel sistema. Stiamo aprendo bandi anche per medici e infermieri in quiescenza. Abbiamo bisogno di tutte le forze per riuscire a vincere questa grande battaglia”.

Già mercoledì l’Asst Papa Giovanni XXIII aveva lanciato i bandi per medici specialisti e infermieri: leggi qui.