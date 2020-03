Coronavirus, dal Governo 7,5 miliardi per fronteggiare emergenza sanitaria ed economica

Sette miliardi e mezzo a sostegno delle famiglie delle imprese che stanno affrontando l’emergenza coronavirus: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri di giovedì ha annunciato il decreto e di aver distribuito ai ministri una cartellina con le proposte arrivate dall’opposizione.

Il ministro Roberto Gualtieri entra nel merito delle misure del decreto immediatamente operativo: “Al suo interno, misure per incrementare risorse per servizio sanitario, protezione civile per assistenza alle persone colpite dalla malattia e applicare politiche di contenimento del rischio. Poi misure per sostenere i redditi, salvaguardare l’occupazione, potenziare gli ammortizzatori sociali. Terzo: misure di sostegno ai territori e ai settori che subiscono l’impatto del virus. Quarto: una misura per sostenere con un sistema di garanzie una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario.